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    Примера. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», а «Барселона» сразится с «Эспаньолом» в каталонском дерби

    Обзор матчей 12-го тура испанской Примеры

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    Педри и Ламин Ямаль
    Матчи 12-го тура испанской Примеры пройдут с 1 по 4 ноября

    «Алавес» — «Мальорка»

    1 сентября, пятница, 23:00 мск

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Осасуна» — «Вальядолид»

    2 сентября, суббота, 16:00 мск

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    2 сентября, суббота, 18:15 мск

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    2 сентября, суббота, 20:30 мск

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    «Валенсия» — «Реал» Мадрид

    2 сентября, суббота, 23:00 мск

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    «Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас»

    3 сентября, воскресенье, 16:00 мск

    «Барселона» — «Эспаньол»

    3 сентября, воскресенье, 18:15 мск

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    «Атлетик» Бильбао — «Бетис»

    3 сентября, воскресенье, 23:00 мск

  • Ла Лига. «Барселона» разгромила «Реал»
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