Примера. «Валенсия» сыграет с «Реалом», «Атлетико» примет «Лас-Пальмас», а «Барселона» сразится с «Эспаньолом» в каталонском дерби

«Алавес» — «Мальорка»
1 сентября, пятница, 23:00 мск
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«Осасуна» — «Вальядолид»
2 сентября, суббота, 16:00 мск
«Жирона» — «Леганес»
2 сентября, суббота, 18:15 мск
«Вильярреал» — «Райо Вальекано»
2 сентября, суббота, 20:30 мск
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Валенсия» — «Реал» Мадрид
2 сентября, суббота, 23:00 мск
«Атлетико» Мадрид — «Лас-Пальмас»
3 сентября, воскресенье, 16:00 мск
«Барселона» — «Эспаньол»
3 сентября, воскресенье, 18:15 мск
«Севилья» — «Реал Сосьедад»
3 сентября, воскресенье, 20:30 мск
«Атлетик» Бильбао — «Бетис»
3 сентября, воскресенье, 23:00 мск