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    Ла Лига. «Барселона» разгромила «Реал»

    Итоги 11-го тура чемпионата Испании по футболу

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    «Реал» — «Барселона»
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    «Реал» — «Барселона»
    «Барселона» выиграла первую дуэль у основного конкурента в битве за титул. Несмотря на проигрыш действующий чемпион «Реал» сохранил за собой второе место. Чем ещё запомнился 11 тур Ла Лиги, разбираемся вместе.

    Изменения в турнирной таблице

    После матчей 11 тура на третье место в чемпионате Испании поднялся «Вильярреал», «жёлтая субмарина» обошла в турнирной таблице «Атлетико» из Мадрида, который в свою очередь расположился на 4 строчке испанского первенства. «Мальорка» отдала 6 место «Бетису», а сама опустилась на 7 строчку в Примере.

    На три строчки вверх поднялась «Севилья», которая сейчас занимает 10 место. По одной позиции потеряли «Сельта» (11 место), «Реал Сосьедад» (12 место) и «Жирона» (13 место).

    От зоны вылета постепенно отдаляется «Леганес», взлетев с 17 на 14 место. Улучшил положение «Хетафе», который поднялся на 15 строчку в чемпионате.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Вниз по турнирной таблице опустился «Алавес» (с 14 на 16), «Эспаньол» (с 15 на 17). Поменялись местами в Примере «Лас-Пальмас» и «Вальядолид», которые расположились на 18 и 19 местах соответственно.

    Битва грандов

    В центральном матче 11 тура испанской Примеры сошлись «Барселона» и «Реал». В битве титанов Ла Лиги каталонцы нокаутировали королевский клуб, отгрузив в ворота соперника 4 безответных мяча.

    Дублем в составе «Барселоны» отметился Роберт Левандовски, ещё по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья.

    «Реал» — «Атлетико»
    globallookpress.com

    После триумфального поединка «сине-гранатовые» закрепились на первом месте, набрав 30 очков. У «Реала» осталось в активе 24 набранных балла и второе место в турнирной таблице.

    Топ-6

    Подтянулся к грандам испанского футбола «Вильярреал», который набрал 21 очко и поднялся на 3 место. В рамках минувшего игрового дня «жёлтая субмарина» на выезде обыграла «Вальядолид» (2:1). В составе победителей голами отметились Тимо Барри и Айосе Перес.

    На одну строчку вниз скатился мадридский «Атлетико», «матрасники» проиграли в 11 туре чемпионате «Бетису» (0:1). На данный момент команда из Мадрида занимает 4 место в испанском первенстве с активом в 20 баллов.

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    • Победу «Бетису» принёс автогол в исполнении игрока «Атлетико» Хосе Хименеса на 4-й минуте встрече. Таким образом «зелёно-белые» набрали 18 очков расположились на 6
    строчке чемпионата.

    На 5 месте в чемпионате расположился «Атлетик». В последней игре команда из Бильбао разошлась миром с «Мальоркой» (0:0).

    Тур №12

    Матчи 12 тура чемпионата Испании пройдут с 1 по 4 ноября.

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    «Барселона» свой поединок проведёт дома против «Эспаньола», который состоится в воскресенье, 3 ноября.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Реал» попытается подправить турнирное положение в поединке против «Валенсия», игра запланирована на субботу, 2 ноября.

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