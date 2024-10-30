Ла Лига. «Барселона» разгромила «Реал»

«Барселона» выиграла первую дуэль у основного конкурента в битве за титул. Несмотря на проигрыш действующий чемпион «Реал» сохранил за собой второе место. Чем ещё запомнился 11 тур Ла Лиги, разбираемся вместе.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 11 тура на третье место в чемпионате Испании поднялся «Вильярреал», «жёлтая субмарина» обошла в турнирной таблице «Атлетико» из Мадрида, который в свою очередь расположился на 4 строчке испанского первенства. «Мальорка» отдала 6 место «Бетису», а сама опустилась на 7 строчку в Примере.

На три строчки вверх поднялась «Севилья», которая сейчас занимает 10 место. По одной позиции потеряли «Сельта» (11 место), «Реал Сосьедад» (12 место) и «Жирона» (13 место).

От зоны вылета постепенно отдаляется «Леганес», взлетев с 17 на 14 место. Улучшил положение «Хетафе», который поднялся на 15 строчку в чемпионате.

Календарь и таблица испанской Примеры

Вниз по турнирной таблице опустился «Алавес» (с 14 на 16), «Эспаньол» (с 15 на 17). Поменялись местами в Примере «Лас-Пальмас» и «Вальядолид», которые расположились на 18 и 19 местах соответственно.

Битва грандов

В центральном матче 11 тура испанской Примеры сошлись «Барселона» и «Реал». В битве титанов Ла Лиги каталонцы нокаутировали королевский клуб, отгрузив в ворота соперника 4 безответных мяча.

Дублем в составе «Барселоны» отметился Роберт Левандовски, ещё по голу забили Ламин Ямаль и Рафинья.

«Реал» — «Атлетико» globallookpress.com

После триумфального поединка «сине-гранатовые» закрепились на первом месте, набрав 30 очков. У «Реала» осталось в активе 24 набранных балла и второе место в турнирной таблице.

Топ-6

Подтянулся к грандам испанского футбола «Вильярреал», который набрал 21 очко и поднялся на 3 место. В рамках минувшего игрового дня «жёлтая субмарина» на выезде обыграла «Вальядолид» (2:1). В составе победителей голами отметились Тимо Барри и Айосе Перес.

На одну строчку вниз скатился мадридский «Атлетико», «матрасники» проиграли в 11 туре чемпионате «Бетису» (0:1). На данный момент команда из Мадрида занимает 4 место в испанском первенстве с активом в 20 баллов.

Победу «Бетису» принёс автогол в исполнении игрока «Атлетико» Хосе Хименеса на 4-й минуте встрече. Таким образом «зелёно-белые» набрали 18 очков расположились на 6

строчке чемпионата.

На 5 месте в чемпионате расположился «Атлетик». В последней игре команда из Бильбао разошлась миром с «Мальоркой» (0:0).

Тур №12

Матчи 12 тура чемпионата Испании пройдут с 1 по 4 ноября.

«Барселона» свой поединок проведёт дома против «Эспаньола», который состоится в воскресенье, 3 ноября.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Реал» попытается подправить турнирное положение в поединке против «Валенсия», игра запланирована на субботу, 2 ноября.