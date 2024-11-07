7 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Юнион Сент-Жиллуаз»

Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 29-е место вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее на два балла.

Команда в стартовом туре турнира на выезде потерпела поражение от «Фенербахче» (1:2), после чего дома сыграла вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и на чужом поле проиграла «Мидтьюлланну» (0:1).

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках бельгийского первенства «Юнион» на чужом поле сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1).

В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на 10-й позиции, отставая от зоны чемпионского раунда на три очка.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Не сыграют: травмированы — Буфаль, Кастро-Монтес, Траоре, Теклаб, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести из восьми последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Юнион» проиграл лишь дважды при двух победах и четырех ничьих.

Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, но более высокий класс соперника, безусловно, сильно усложняет для них данную задачу.

Росс Сайкс — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

«Рома»

Турнирное положение: «Рома» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

Команда в стартовом поединке евротурнира на своем поле разошлась миром с «Атлетиком» (1:1), после чего в следующих турах в гостях проиграла «Эльфсборгу» (0:1) и дома одолела «Динамо» Киев (1:0).

Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках итальянского первенства «Рома» на чужом поле проиграла «Вероне» (2:3).

Коллектив по итогам 11-ти туров Серии А находится в середине турнирной таблице и занимает 12-ю строчку, отставая на восемь баллов от зоны еврокубков (шестое место).

Не сыграют: травмированы — Эрмосо, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу Европы, «Рома» выиграла лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

Такая форма не сулит гостям хороших шансов на три очка, тем более на чужом поле, однако более высокий класс римлян все же позволяет им рассчитывать на успех.

Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Юниона» хотя бы одна команда не забивала

в трех из пяти последних матчей «Рома» проиграла

в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивала только одна команда.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.30, победа «Юниона» — в 2.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ромы».

Ставка: только одна команда забьет за 2.40