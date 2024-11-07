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    Увезет ли «Рома» победу из Бельгии?

    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рома». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, Лига Европы, 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рома»
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    Джанлука Манчини («Рома»)
    7 ноября в четвертом туре основного этапа Лиги Европы «Юнион Сент-Жиллуаз» на своем поле сыграет против «Ромы». Начало игры — в 20:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рома», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Юнион

  • Брюссель
    •  Юнион 20:45 Рома

    Рома

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    «Юнион Сент-Жиллуаз»

    Турнирное положение: «Юнион Сент-Жиллуаз» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 29-е место вне зоны плей-офф (9-24 места), отставая от нее на два балла.

    Команда в стартовом туре турнира на выезде потерпела поражение от «Фенербахче» (1:2), после чего дома сыграла вничью с «Будё-Глимт» (0:0) и на чужом поле проиграла «Мидтьюлланну» (0:1).

    Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках бельгийского первенства «Юнион» на чужом поле сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1).

    В своем национальном чемпионате коллектив по итогам 13-ти поединков находится на 10-й позиции, отставая от зоны чемпионского раунда на три очка.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированы — Буфаль, Кастро-Монтес, Траоре, Теклаб, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести из восьми последних матчей, которые пришлись на разные турниры, «Юнион» проиграл лишь дважды при двух победах и четырех ничьих.

    Такие результаты сулят хозяевам неплохие шансы по крайней мере на ничью, но более высокий класс соперника, безусловно, сильно усложняет для них данную задачу.

    Росс Сайкс — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    «Рома»

    Турнирное положение: «Рома» после трех туров основного раунда Лиги Европы занимает 19-ю позицию в зоне плей-офф за выход в 1/8 финала.

    Команда в стартовом поединке евротурнира на своем поле разошлась миром с «Атлетиком» (1:1), после чего в следующих турах в гостях проиграла «Эльфсборгу» (0:1) и дома одолела «Динамо» Киев (1:0).

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    • Последние матчи: в своем последнем поединке в рамках итальянского первенства «Рома» на чужом поле проиграла «Вероне» (2:3).

    Коллектив по итогам 11-ти туров Серии А находится в середине турнирной таблице и занимает 12-ю строчку, отставая на восемь баллов от зоны еврокубков (шестое место).

    Не сыграют: травмированы — Эрмосо, Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые пришлись на чемпионат Италии и Лигу Европы, «Рома» выиграла лишь дважды при четырех поражениях и одной ничьей.

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    Такая форма не сулит гостям хороших шансов на три очка, тем более на чужом поле, однако более высокий класс римлян все же позволяет им рассчитывать на успех.

    Артем Довбик — лучший бомбардир команды в Лиге Европы текущего сезона с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Юниона» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из пяти последних матчей «Рома» проиграла

    • в трех из пяти последних матчей «Ромы» забивала только одна команда.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Рома» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.60. Ничья — в 3.30, победа «Юниона» — в 2.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.10 и 1.75.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их шести из семи последних домашних поединков.

    При этом в трех из пяти последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех из пяти последних матчей «Ромы».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.40

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    «Юнион Сент-Жиллуаз» — «Рома»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Увезет ли «Рома» победу из Бельгии?
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