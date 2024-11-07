Галатасарай
Тоттенхэм
«Галатасарай»
Турнирное положение: Клуб из Стамбула с семью набранными очками находится на пятой строке в общей турнирной таблице.
«Галатасарай» отпраздновал две виктории в трех поединках и раз сыграл вничью, забил девять мячей при шести пропущенных.
Галатасарай — Тоттенхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В предыдущем поединке данного турнира «львы» на своем поле смогли переиграть шведский «Эльфсборг» со счетом 4:3, ведя после первой половины игры 3:0. В двух предыдущих матчах ЛЕ они одолели в родных стенах греческий «ПАОК» 3:1 и расписали гостевую мировую с латвийским «РФШ» 2:2. А в преддверии данной игры они одолели в рамках чемпионата в дерби «Бешикташ» 2:1.
Не сыграют: Голкипер Фернандо Муслера будет отбывать дисквалификацию, а Исмаил Якобс травмирован.
Календарь и таблица Лиги Европы
Состояние команды: Сейчас у «Галатасарая» 11-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот удачный для себя период чемпион Турции два поединка завершил мировыми исходами и девять раз победил. Причем большинство викторий были добыты с разницей в два и более мячей. К тому же за все это время стамбульцы только в одном случае забивали менее двух мячей.
«Тоттенхэм»
Турнирное положение: Лондонский коллектив в таблице идет на второй позиции, набрав в трех поединках девять зачетных пунктов.
«Тоттенхэм» выиграл все три проведенных поединка в данном розыгрыше ЛЕ с общим счетом 6:1.
Последние матчи: «Шпоры» на выходных разгромили в рамках чемпионата страны на своем поле «Астон Виллу» со счетом 4:1. А в поединках ЛЕ поочередно переиграли в родных стенах азербайджанский «Карабах» 3:0 и нидерландский «АЗ Алкмар» 1:0, и на выезде 2:1 венгерский «Ференцварош».
Не сыграют: Хын Мин Сон и Вилсон Одоберт травмированы.
Состояние команды: «Тоттенхэм» за предыдущие свои десять проведенных встреч в различных турнирах смогли победить в восьми из них и два раза проиграли, уступив оба раза в гостевых поединков в рамках АПЛ. И только в одной игре за все это время лондонцы уходили с поля без забитого мяча. К данной же игре коллектив подходит с серией из двух домашних викторий, переиграв в них «Астон Виллу» 4:1 в АПЛ и «Ман Сити» 2:1 в Кубке лиги.
Статистика для ставок
- Ранее между собой эти команды не встречались
- «Галатасарай» дома выиграл шесть из семи предыдущих игр при одной мировой
- «Тоттенхэм» в гостях уступил в двух минувших поединках, а перед эти три подряд выиграл
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Галатасарая» — 2.46, победа «Тоттенхэма» — 2.65, ничья — 3.95.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.46 и 2.77 соответственно.
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Прогноз: От столь результативных команд в первую очередь стоит ждать верхового исхода и обмена забитыми мячами. В общем предлагаем поставить на такой исход — ТБ 3,0 + обе забьют.
Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 + обе забьют за 1.90.
Прогноз: И также рискнем предположить, что результативными ударами команды смогут обменяться уже в первом тайме.
Ставка: обе забьют в первом тайме 3.20.