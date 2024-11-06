В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Брюгге» — «Астон Вилла»

Лига чемпионов

«Брюгге» находится на 26-м месте в таблице Лиги чемпионов. Пока бельгийский клуб добился лишь одной победы. 2 октября был обыгран «Штурм» со счетом 1:0.

Букмекеры считают фаворитом английский клуб. Но «Брюгге» даст бой на своем поле. Сейчас у команды трехматчевая выигрышная серия.

«Астон Вилла» лидирует в таблице Лиги чемпионов. У команды 9 набранных очков по итогам трех встреч. Разница мячей составляет 6-0.

Пропустит ли наконец «Астон Вилла»? Ранее команда потерпела два поражения кряду. Подопечные Унаи Эмери уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Тоттенхэму» (1:4).

Ставка: Обе забьют за 1.68.

«Бавария» — «Бенфика»

Лига чемпионов

«Бавария» в трех встречах Лиги чемпионов одержала одну викторию. Также у команды два поражения. Мюнхенский клуб идет на 23-м месте в таблице.

Выигрышная серия «Баварии» составляет три матча. Во встречах с «Бохумом», «Майнцем» и «Унионом» клуб забил 12 голов и не пропустил ни одного мяча.

«Бенфика» располагается на 13-й позиции в таблице ЛЧ. У лиссабонской команды 6 очков в трех поединках.

Прогнозы и ставки на футбол

Последний раз команды играли между собой в 2021 году. 2 ноября в Мюнхене хозяева разгромили соперника со счетом 5:2.

Ставка: Победа «Баварии» за 1.30.

«Интер» — «Арсенал»

Лига чемпионов

«Интер» в ноябре уже добился одной победы. Команда с трудом взяла верх над «Венецией». На 98-й минуте миланский клуб, казалось, упустил победу, но арбитр отменил гол гостей из-за фола в атаке.

В Лиге чемпионов «Интер» располагается на 7-й позиции. У клуба 7 набранных очков. Ранее миланцы добились двух побед и один раз сыграли вничью.

«Арсенал» в текущем месяце уже провел одну встречу. Лондонцы неудачно сыграли против «Ньюкасла». «Канониры» уступили со счетом 0:1.

Команда Микеля Артеты постарается реабилитироваться перед своими фанатами. Но выезд в Милан будет трудным. Букмекеры не видят явного фаворита в предстоящей встрече. Победить может любая команда.

Ставка: ТБ 2 за 1.60.

Общий коэффициент — 3.49.