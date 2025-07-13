Нидерланды (ж) — Франция (ж). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 13 июля 2025 года

13 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды (ж) и Франция (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды (ж) — Франция (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нидерланды (ж)

Турнирное положение: Голландки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

При этом Нидерланды (ж) в двух стартовых турах набрали 3 очка. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Голландки уступили англичанкам (0:4).

До того команда уверенно одолела валлиек (3:0). Да и поединок с финнками завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Нидерланды (ж) забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Голландкам для гвыхода в плей-офф нужно побеждать. Да и атака команды способна прибавить.

Причем Нидерланды (ж) традиционно неудачно противостоят француженкам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при двух поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только француженок они не могут обыграть уже без малого 10 лет.

Франция (ж)

Турнирное положение: Француженки имеют шикарные шансы на выход в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем Франция (ж) на женском Евро набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Француженки по всем статьям переиграли валлиек (4:1).

До того команда нанесла поражение англичанкам (2:1). А вот чуть ранее она по натужно одолела бразильянок (3:2).

При этом Франция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Француженки нынче выглядят одними из фавориток турнира. Команда победила в 10 (!) своих последних матчах.

При этом Франция (ж) не проигрывает уже полгода. Да и настрой на последний тур группового этапа у команды будет максимальным.

Команда блестяще действует в плане реализации. Француженки настреляли 7 мячей в двух матчах турнира.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продолжить свой победный путь.

Статистика для ставок

Француженки победили в 10 своих последних матчах

Голландки уже почти 10 лет не обыгрывают француженок

Франция (ж) не проигрывает уже полгода

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

Прогноз: Француженки еще не обеспечили себе проход в плей-офф, так что явно начнут встречу активно.

Номинальные гости нынче выглядят весьма монолитно, плюс твердо намерены продлить свой впечатляющий победный сериал.

Ставка: Победа Франции (ж) в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.75