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    Француженки будут торопиться!

    Нидерланды (ж) — Франция (ж). Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Нидерланды (ж) — Франция (ж)
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    Женская сборная Франции
    13 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Нидерланды (ж) и Франция (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Нидерланды (ж) — Франция (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Нидерланды (ж)

    Турнирное положение: Голландки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 3 строчке своего квартета.

    При этом Нидерланды (ж) в двух стартовых турах набрали 3 очка. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Голландки уступили англичанкам (0:4).

    До того команда уверенно одолела валлиек (3:0). Да и поединок с финнками завершился натужной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках Нидерланды (ж) забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Голландкам для гвыхода в плей-офф нужно побеждать. Да и атака команды способна прибавить.

    Причем Нидерланды (ж) традиционно неудачно противостоят француженкам. Из четырех очных поединков команда победила 1 раз при двух поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Вот только француженок они не могут обыграть уже без малого 10 лет.

    Франция (ж)

    Турнирное положение: Француженки имеют шикарные шансы на выход в плей-офф. Команда пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем Франция (ж) на женском Евро набрала 6 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 2 мяча в 2 турах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела уверенно. Француженки по всем статьям переиграли валлиек (4:1).

    До того команда нанесла поражение англичанкам (2:1). А вот чуть ранее она по натужно одолела бразильянок (3:2).

    При этом Франция (ж) в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Француженки нынче выглядят одними из фавориток турнира. Команда победила в 10 (!) своих последних матчах.

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    При этом Франция (ж) не проигрывает уже полгода. Да и настрой на последний тур группового этапа у команды будет максимальным.

    Команда блестяще действует в плане реализации. Француженки настреляли 7 мячей в двух матчах турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда постарается продолжить свой победный путь.

    Статистика для ставок

    • Француженки победили в 10 своих последних матчах

    • Голландки уже почти 10 лет не обыгрывают француженок

    • Франция (ж) не проигрывает уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Француженки еще не обеспечили себе проход в плей-офф, так что явно начнут встречу активно.

    Номинальные гости нынче выглядят весьма монолитно, плюс твердо намерены продлить свой впечатляющий победный сериал.

    Ставка: Победа Франции (ж) в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.75

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нидерланды (ж) — Франция (ж)?

    Матч Нидерланды (ж) — Франция (ж) состоится 13 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Нидерланды (ж) — Франция (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нидерланды (ж) — Франция (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нидерланды (ж) — Франция (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нидерланды (ж) — Франция (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Франция (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.90, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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