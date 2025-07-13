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    Англия (ж) — Уэльс (ж). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 13 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Англия (ж) — Уэльс (ж)
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    Женская сборная Англии
    13 июля в 3-м туре группового этапа женского чемпионата Европы по футболу сыграют Англия (ж) и Уэльс (ж). Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч Англия (ж) — Уэльс (ж), коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Англия (ж)

    Турнирное положение: Англичанки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 2 строчке своего квартета.

    При этом Англия (ж) в двух стартовых турах набрала 3 очка. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Англичанки разгромили голландок (4:0).

    До того команда уступила француженкам (1:2). А вот поединок с ямайками завершился уверенной победой (7:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Англия (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Англичанкам для гарантированного выхода в плей-офф нужно побеждать. Да и атака команды способна прибавить.

    Причем Англия (ж) традиционно удачно противостоит валлийкам. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и от валлиек команда не пропускала еще ни разу в истории.

    Уэльс (ж)

    Турнирное положение: Валлийки имеют крайне мало шансов на выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем Уэльс (ж) на женском Евро не набрала ни одного очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки по всем статьям уступили француженкам (1:4).

    До того команда была бита голландками (0:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила еще и итальянкам (1:4).

    При этом Уэльс (ж) в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Валлийки нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 4 своих последних матчах.

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    При этом Уэльс (ж) не побеждает уже полгода. Зато настрой на последний тур у команды будет максимальным.

    Команда ужасно действует в плане реализации. Валлийки сподобились отличиться всего одним забитым мячом в двух матчах турнира.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Валлийки уступили в 4 своих последних матчах

    • Англичанки еще ни разу в истории не пропускали от валлиек

    • Уэльс (ж) не может победить уже полгода

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.

    Прогноз: Англичанкам для прохода в плей-офф может не хватить даже ничьей, так что они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Номинальные гости нынче выглядят не столь монолитно, однако твердо намерены дать бой англичанкам.

    Ставка: Обе забьют за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Англия (ж) — Уэльс (ж)?

    Матч Англия (ж) — Уэльс (ж) состоится 13 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Англия (ж) — Уэльс (ж)?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Англия (ж) — Уэльс (ж)?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Англия (ж) — Уэльс (ж)?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Англия (ж) — Уэльс (ж)?

    Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.

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