Англия (ж) — Уэльс (ж). Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, Женский Евро-2025, 13 июля 2025 года

Англия (ж)
Турнирное положение: Англичанки бьются за выход в плей-офф. Команда находится на 2 строчке своего квартета.
При этом Англия (ж) в двух стартовых турах набрала 3 очка. Команда в среднем забивает 2 мяча за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела весьма удачно. Англичанки разгромили голландок (4:0).
До того команда уступила француженкам (1:2). А вот поединок с ямайками завершился уверенной победой (7:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках Англия (ж) забила 19 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Англичанкам для гарантированного выхода в плей-офф нужно побеждать. Да и атака команды способна прибавить.
Причем Англия (ж) традиционно удачно противостоит валлийкам. Из четырех очных поединков команда победила 3 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Да и от валлиек команда не пропускала еще ни разу в истории.
Уэльс (ж)
Турнирное положение: Валлийки имеют крайне мало шансов на выход в плей-офф. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем Уэльс (ж) на женском Евро не набрала ни одного очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 7 мячей в 2 турах.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Валлийки по всем статьям уступили француженкам (1:4).
До того команда была бита голландками (0:3). А вот чуть ранее она по всем статьям уступила еще и итальянкам (1:4).
При этом Уэльс (ж) в 5 своих последних поединках добыла всего одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 13 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Валлийки нынче выглядят бледновато. Команда уступила в 4 своих последних матчах.
При этом Уэльс (ж) не побеждает уже полгода. Зато настрой на последний тур у команды будет максимальным.
Команда ужасно действует в плане реализации. Валлийки сподобились отличиться всего одним забитым мячом в двух матчах турнира.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Валлийки уступили в 4 своих последних матчах
- Англичанки еще ни разу в истории не пропускали от валлиек
- Уэльс (ж) не может победить уже полгода
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия (ж) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.05. Ничья оценена в 17.00, а победа оппонента — в скромные 26.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.25 и 4.00.
- 2.40Челси — ПСЖ: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.10Фламенго — Сан-Паулу: прогноз и ставкаСегодня в 22:30
- 2.20Нидерланды (ж) — Франция (ж): прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Англичанкам для прохода в плей-офф может не хватить даже ничьей, так что они уж точно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Номинальные гости нынче выглядят не столь монолитно, однако твердо намерены дать бой англичанкам.
Ставка: Обе забьют за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.38