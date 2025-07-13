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    Александр Ерохин«Зенит» — «Войводина» 2:0. Онлайн, прямая трансляция
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    Официально: «Зенит» объявил о переходе Жерсона

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    Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе полузащитника Жерсона из бразильского «Фламенго».

    Жерсон
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    Жерсон

    Контракт с 28-летним хавбеком сборной Бразилии заключен на пять лет.

    О переходе Жерсона в «Зенит» первым сообщил «Фламенго» еще 4 июля, сообщив о выкупе его трансфера за € 25 млн, именно такая сумма фигурировала в соглашении в качестве отступных.

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    • Жерсон был капитаном «Фламенго», выступал там с 2019 по 2021 год, а также с 2023-го. Всего сыграл за «менгао» 253 матча во всех турнирах, забил в них 19 мячей и сделал 34 голевые передачи. В составе сборной Бразилии на его счету 14 матчей и один гол.

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