Официально: «Зенит» объявил о переходе Жерсона

Петербургский официально объявил о переходе полузащитникаиз бразильского «Фламенго».

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Жерсон Фото: fc-zenit.ru

Контракт с 28-летним хавбеком сборной Бразилии заключен на пять лет.

О переходе Жерсона в «Зенит» первым сообщил «Фламенго» еще 4 июля, сообщив о выкупе его трансфера за € 25 млн, именно такая сумма фигурировала в соглашении в качестве отступных.

Жерсон был капитаном «Фламенго», выступал там с 2019 по 2021 год, а также с 2023-го. Всего сыграл за «менгао» 253 матча во всех турнирах, забил в них 19 мячей и сделал 34 голевые передачи. В составе сборной Бразилии на его счету 14 матчей и один гол.