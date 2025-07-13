Зенит — Войводина: прогноз на матч и ставка за 2.80

13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Войводина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Войводина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: Питерцы неудачно провели минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

Зенит — Войводина: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.206.0012.00Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался со «Сьоном» (5:2).

До того команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). Зато поединок с махачкалинским «Динамо» завершился уверенной викторией (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Петербуржцы весьма активно проводят контрольные поединки. При этом команда Сергея Семака победила в трех матчах из четырех.

Причем «Зенит» лишь однажды противостоял «Войводине». Год назад команда с берегов Невы буквально не заметила соперника (4:1).

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Семака способна еще прибавить в плане реализации.

«Войводина»

Турнирное положение: «Войводина» неудачно выступила в минувшем чемпионате Сербии. Команда финишировала на скромном 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Войводина» в 37 матчах чемпионата добыла 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Сербы не сумели одолеть скромный «Видеотон» (0:0).

До того команда подписала мировую с ЦСКА 1948 (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «ГраЦер» (2:1).

При этом «Войводина» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы нынче не блещут стабильностью результатов. Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

При этом «Войводина» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции сербы будут безумно рады и ничьей.

Сербы в четырёх летних спаррингах победили лишь один раз. Тем не менее, команда намерена проверить свои силы на фоне флагмана российского футбола.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Сербы не боятся никого, да и оборона питерцев далеко не всегда монолитна.

Статистика для ставок

Петербуржцы год назад уверенно одолели «Войводину» (4:1)

«Зенит» победил в трех спаррингах из четырех

«Войводина» не проигрывала в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.

Прогноз: «Зенит» явно на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с сербами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

Ставка: Обе забьют за 2.16