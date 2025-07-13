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    «Зенит» легко расправится с «Войводиной»

    Зенит — Войводина: прогноз на матч и ставка за 2.80

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    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Войводина»
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    Александр Соболев
    13 июля в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Войводина». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Войводина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 13 Июля 2025 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Войводина

    Войводина

  • Нови Сад
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: Питерцы неудачно провели минувший чемпионат России. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Зенит» на один пункт отстал от чемпиона «Краснодара». А вот отличились игроки команды 58 результативными ударами.

    Зенит — Войводина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Зенит» уверенно разделался со «Сьоном» (5:2).

    До того команда потерпела поражение от «Балтики» (1:2). Зато поединок с махачкалинским «Динамо» завершился уверенной викторией (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Зенит» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Петербуржцы весьма активно проводят контрольные поединки. При этом команда Сергея Семака победила в трех матчах из четырех.

    Причем «Зенит» лишь однажды противостоял «Войводине». Год назад команда с берегов Невы буквально не заметила соперника (4:1).

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Команда Семака способна еще прибавить в плане реализации.

    «Войводина»

    Турнирное положение: «Войводина» неудачно выступила в минувшем чемпионате Сербии. Команда финишировала на скромном 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Войводина» в 37 матчах чемпионата добыла 53 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 49 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела не столь продуктивно. Сербы не сумели одолеть скромный «Видеотон» (0:0).

    До того команда подписала мировую с ЦСКА 1948 (2:2). А вот чуть ранее она сумела переиграть «ГраЦер» (2:1).

    При этом «Войводина» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербы нынче не блещут стабильностью результатов. Зато команда не проигрывает уже 4 матча кряду.

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    При этом «Войводина» не побеждала в двух своих последних поединках. Да и в нынешней диспозиции сербы будут безумно рады и ничьей.

    Сербы в четырёх летних спаррингах победили лишь один раз. Тем не менее, команда намерена проверить свои силы на фоне флагмана российского футбола.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Сербы не боятся никого, да и оборона питерцев далеко не всегда монолитна.

    Статистика для ставок

    • Петербуржцы год назад уверенно одолели «Войводину» (4:1)

    • «Зенит» победил в трех спаррингах из четырех

    • «Войводина» не проигрывала в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.90.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.66 и 2.22.

    Прогноз: «Зенит» явно на голову сильнее соперника, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Подопечные Семака явно максимально настроятся на битву с сербами, да и атака команды нынче выглядит выгодно.

    Ставка: Фора «Зенита» -2.5 за 2.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники устроят голевой обмен.

    Ставка: Обе забьют за 2.16

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Зенит — Войводина?

    Матч Зенит — Войводина состоится 13 июля 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Зенит — Войводина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Зенита» -2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Зенит — Войводина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Зенита» -2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Зенит — Войводина?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Зенит — Войводина?

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.21. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 11.90.

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    Зенит — Войводина: прогноз и ставка за 2.80, статистика, коэффициенты матча 13.07.202519:30. «Зенит» легко расправится с «Войводиной»
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