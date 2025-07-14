Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс. Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

14 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 00:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Архентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Архентинос Хуниорс»

Турнирное положение: «Архентинос Хуниорс» минувший чемпионат провел неудачно. Команда финишировала в 1/4 финала плей-офф Апертуры.

При этом «Архентинос Хуниорс» регулярный чемпионат завершил на 1 месте. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 16 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Архентинос Хуниорс» переиграл «Экскурсионистас» (3:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Сан-Лоренсо» (1:2). А вот поединок с «Институто» завершился уверенной викторией (3:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Архентинос Хуниорс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» намерен побороться за самые высокие места. Команда не проигрывает уже 4 месяца.

Причем «Архентинос Хуниорс» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорсу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена стартовать в чемпионате продуктивно.

«Бока Хуниорс»

Турнирное положение: «Бока Хуниорс» неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете она финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Бока Хуниорс» в трех матчах набрала лишь 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» не смогла одолеть «Окленд Сити» (1:1).

До того команда была бита «Баварией» (1:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой крепкой «Бенфике» (2:2).

При этом «Бока Хуниорс» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Бока Хуниорс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 16 поединках Апертуры.

При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Команда имеет традиционно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и от «Архентинос Хуниорс» она не пропускает уже 3 года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда максимально мотивирована выиграть чемпионат.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

«Бока Хуниорс» в среднем пропускает реже гола за матч

«Архентинос Хуниорс» не может забить «Боке» уже 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит монолитнее оппонента, к тому же традиционно успешно ему противостоит.

Номинальные гости намерены побороться за чемпионство, плюс уже 3 года не пропускают от «Архентинос Хуниорс».

Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 4.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.38