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    Три зачетных балла для «Боки»?

    Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс. Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Архентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс»
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    «Бока Хуниорс»
    14 июля в 1-м туре чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Архентинос Хуниорс» и «Бока Хуниорс». Начало игры — в 00:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Архентинос Хуниорс» — «Бока Хуниорс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Архентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Архентинос Хуниорс» минувший чемпионат провел неудачно. Команда финишировала в 1/4 финала плей-офф Апертуры.

    При этом «Архентинос Хуниорс» регулярный чемпионат завершил на 1 месте. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 16 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Архентинос Хуниорс» переиграл «Экскурсионистас» (3:0).

    До того команда в серии пенальти уступила «Сан-Лоренсо» (1:2). А вот поединок с «Институто» завершился уверенной викторией (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Архентинос Хуниорс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» намерен побороться за самые высокие места. Команда не проигрывает уже 4 месяца.

    Причем «Архентинос Хуниорс» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорсу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена стартовать в чемпионате продуктивно.

    «Бока Хуниорс»

    Турнирное положение: «Бока Хуниорс» неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете она финишировала на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Бока Хуниорс» в трех матчах набрала лишь 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» не смогла одолеть «Окленд Сити» (1:1).

    До того команда была бита «Баварией» (1:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой крепкой «Бенфике» (2:2).

    При этом «Бока Хуниорс» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Бока Хуниорс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 16 поединках Апертуры.

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    При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

    Команда имеет традиционно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и от «Архентинос Хуниорс» она не пропускает уже 3 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда максимально мотивирована выиграть чемпионат.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч

    • «Бока Хуниорс» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Архентинос Хуниорс» не может забить «Боке» уже 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.

    Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит монолитнее оппонента, к тому же традиционно успешно ему противостоит.

    Номинальные гости намерены побороться за чемпионство, плюс уже 3 года не пропускают от «Архентинос Хуниорс».

    Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 4.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.38

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс?

    Матч Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс состоится 14 июля 2025 года в 00:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 4.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс?

    Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.

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