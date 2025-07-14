Архентинос Хуниорс — Бока Хуниорс. Ставка (к. 4.00) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 14 июля 2025 года

«Архентинос Хуниорс»
Турнирное положение: «Архентинос Хуниорс» минувший чемпионат провел неудачно. Команда финишировала в 1/4 финала плей-офф Апертуры.
При этом «Архентинос Хуниорс» регулярный чемпионат завершил на 1 месте. А вот отличились игроки команды 24 результативными ударами в 16 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Архентинос Хуниорс» переиграл «Экскурсионистас» (3:0).
До того команда в серии пенальти уступила «Сан-Лоренсо» (1:2). А вот поединок с «Институто» завершился уверенной викторией (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Архентинос Хуниорс» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Архентинос Хуниорс» намерен побороться за самые высокие места. Команда не проигрывает уже 4 месяца.
Причем «Архентинос Хуниорс» традиционно неудачно противостоит «Бока Хуниорсу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена стартовать в чемпионате продуктивно.
«Бока Хуниорс»
Турнирное положение: «Бока Хуниорс» неудачно выступила на КЧМ. В своем квартете она финишировала на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Бока Хуниорс» в трех матчах набрала лишь 2 очка. А вот в собственные ворота команда пропустила 5 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бока Хуниорс» не смогла одолеть «Окленд Сити» (1:1).
До того команда была бита «Баварией» (1:2). А вот чуть ранее она дала знатный бой крепкой «Бенфике» (2:2).
При этом «Бока Хуниорс» в 5 своих последних поединках добыла 3 ничьих. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Бока Хуниорс» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 24 мяча в 16 поединках Апертуры.
При этом «Бока Хуниорс» пропускает в среднем реже гола за матч. А вот стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Команда имеет традиционно качественный подбор игроков во всех линиях. Да и от «Архентинос Хуниорс» она не пропускает уже 3 года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Команда максимально мотивирована выиграть чемпионат.
Статистика для ставок
- Обе команды в среднем забивают реже 2 мячей за матч
- «Бока Хуниорс» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Архентинос Хуниорс» не может забить «Боке» уже 3 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 4.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.88 и 1.40.
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Прогноз: «Бока Хуниорс» выглядит монолитнее оппонента, к тому же традиционно успешно ему противостоит.
Номинальные гости намерены побороться за чемпионство, плюс уже 3 года не пропускают от «Архентинос Хуниорс».
Ставка: Победа «Боки Хуниорс» за 4.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.38