«Зенит» — «Войводина» 4:1. Онлайн, прямая трансляция

«Зенит» проведет последний товарищеский матч перед началом сезона в РПЛ. За ходом матча можете наблюдать вместе с нашим онлайном, присоединяйтесь!

Ход матча

41' Дальний удар от Педро — мимо ворот!

40' «Зенит» пока объективно сильнее своих сербских визави. Да, «Войводина» периодически что-то пытается предпринять, даже гол забили, но пока как-то слабовато выглядит команда из Нови-Сада, которая долгое время была третьей силой в своей стране после грандов из «Црвены» и «Партизана».

36' ГОЛ! 4:1! Очередной стандарт «Зенита» завершается голом — Глушенков подает, а Кассьера завершает ударом головой! Да, не с углового, а со штрафного на фланге.

35' Желтая карточка достается игроку «Войводины» Драгану Кокановичу за фол на правом фланге против Луиса Энрике!

33' Педро получил повреждение и пока «Зенит» сыграет в меньшинстве.

30' ГОЛ! 3:1! А вот и не уйдет Латышонок без пропущенных мячей — Негош Петрович отобрал мяч у Луиса Энрике и с метров 30-ти пульнул в нижний левый угол! Очень результативный первый тайм!

30' Хорошая подача с правого фланга — Латышонок надежен.

29' Игра возобновлена

27' Команды отправились на небольшой водопой.

26' Контролирует мяч «Зенит».

21' ГОЛ! 3:0! И вновь стандарт помогает «Зениту» забить еще один гол — Гочманац вроде и выбил мяч кулаками, но подача с правого фланга после подбора на голову Дугласа Сантоса — удаются угловые на славу сине-бело-голубым!

20' И еще один угловой заработали хозяева.

19' Защитник «Зенита» возвращается на поле.

18' Нино получает повреждение и покидает поле.

15' И вновь «Войводина» пошла в перспективную атаку, но был зафиксирован фол в атаке.

13' Момент! «Войводина» могла сокращать разрыв в счете, но мяч прошел рядом со штангой после удара Драгана Кокановича!

12' «Зенит» пытался в быструю атаку, но офсайд зафиксирован у игрока хозяев.

10' «Войводина» пытается взять мяч под свой контроль и зарабатывает фол в центре поля.

7' ГОЛ! 2:0! Ну это уже блицкриг по-питерски, получается — Луис Энрике удваивает преимущество сине-бело-голубых после скидки Нино. Пока впечатляющее начало от команды Сергея Семака. Два угловых — два гола!

6' И тут же «Зенит» зарабатывает еще один угловой возле ворот сербской команды.

5' ГОЛ! 1:0! Максим Глушенков забивает прямым ударом с угла поля, и никто не коснулся — не каждый день такое увидишь!

4' Заработал «Зенит» угловой.

2' Момент! Кассьера пяткой отыгрывает на Глушенкова после скидки головой от Барриоса, десятка «Зенита» выходил на рандеву с вратарем гостей, но Гочманац на месте!

2' Бьет Глушенков по воротам, но попадает в бедро Кассьеры и мяч уходит за лицевую линию.

1' «Войводина» развел мяч, матч начался!

До матча

19:29 Прозвучат гимны Сербии и России.

19:28 Команды выходят на поле.

19:25 А вот и клуб из Санкт-Петербурга представляет своего новичка Жерсона. Бразилец будет играть в «Зените» под 9-м номером!

Стартовые составы

«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Энрике, Кассьерра.

«Войводина»: Гочманац, Баррос, Сичендже, Бутян, У. Николич, Петрович, Коканович, Величкович, Мустафа, Бамиделе, Л. Николич.

«Зенит»

Петербуржцы проведут уже третий товарищеский матч с зарубежным клубом. Ранее команда Сергея Семака обыграла «Црвену Звезду» (3:0) из Белграда и швейцарский «Сьон» (5:2).

Также сине-бело-голубые играли против клубов РПЛ — с махачкалинским «Динамо» (2:0) и калининградской «Балтикой» (1:2).

«Войводина»

Команда из Нови Сада в минувшем сезоне занял 6-е место в чемпионате Сербии, набрав 53 очка за 37 встреч, и не смогла пробиться в еврокубки.

«Войводина» отыграла уже четыре контрольных матча, где одержала победу над австрийским «Грацем» (2:1) и сыграла вничью с «Младостью» (0:0), болгарским ЦСКА-1948 (2:2) и венгерским «МОЛ Види» (1:1).

Личные встречи

«Зенит» и «Войводина» играли между собой годом ранее в товарищеском матче, где коуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 4:1.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.80.