«Зенит» — «Войводина» 4:1. Онлайн, прямая трансляция

Ход матча
41' Дальний удар от Педро — мимо ворот!
40' «Зенит» пока объективно сильнее своих сербских визави. Да, «Войводина» периодически что-то пытается предпринять, даже гол забили, но пока как-то слабовато выглядит команда из Нови-Сада, которая долгое время была третьей силой в своей стране после грандов из «Црвены» и «Партизана».
36'
35'
33' Педро получил повреждение и пока «Зенит» сыграет в меньшинстве.
30'
30' Хорошая подача с правого фланга — Латышонок надежен.
29' Игра возобновлена
27' Команды отправились на небольшой водопой.
26' Контролирует мяч «Зенит».
21'
20' И еще один угловой заработали хозяева.
19' Защитник «Зенита» возвращается на поле.
18' Нино получает повреждение и покидает поле.
15' И вновь «Войводина» пошла в перспективную атаку, но был зафиксирован фол в атаке.
13' Момент! «Войводина» могла сокращать разрыв в счете, но мяч прошел рядом со штангой после удара Драгана Кокановича!
12' «Зенит» пытался в быструю атаку, но офсайд зафиксирован у игрока хозяев.
10' «Войводина» пытается взять мяч под свой контроль и зарабатывает фол в центре поля.
7'
6' И тут же «Зенит» зарабатывает еще один угловой возле ворот сербской команды.
5'
4' Заработал «Зенит» угловой.
2' Момент! Кассьера пяткой отыгрывает на Глушенкова после скидки головой от Барриоса, десятка «Зенита» выходил на рандеву с вратарем гостей, но Гочманац на месте!
2' Бьет Глушенков по воротам, но попадает в бедро Кассьеры и мяч уходит за лицевую линию.
1' «Войводина» развел мяч, матч начался!
До матча
19:29 Прозвучат гимны Сербии и России.
19:28 Команды выходят на поле.
19:25 А вот и клуб из Санкт-Петербурга представляет своего новичка Жерсона. Бразилец будет играть в «Зените» под 9-м номером!
Стартовые составы
«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Сантос, Барриос, Глушенков, Педро, Энрике, Кассьерра.
«Войводина»: Гочманац, Баррос, Сичендже, Бутян, У. Николич, Петрович, Коканович, Величкович, Мустафа, Бамиделе, Л. Николич.
«Зенит»
Петербуржцы проведут уже третий товарищеский матч с зарубежным клубом. Ранее команда Сергея Семака обыграла «Црвену Звезду» (3:0) из Белграда и швейцарский «Сьон» (5:2).
Также сине-бело-голубые играли против клубов РПЛ — с махачкалинским «Динамо» (2:0) и калининградской «Балтикой» (1:2).
«Войводина»
Команда из Нови Сада в минувшем сезоне занял 6-е место в чемпионате Сербии, набрав 53 очка за 37 встреч, и не смогла пробиться в еврокубки.
«Войводина» отыграла уже четыре контрольных матча, где одержала победу над австрийским «Грацем» (2:1) и сыграла вничью с «Младостью» (0:0), болгарским ЦСКА-1948 (2:2) и венгерским «МОЛ Види» (1:1).
Личные встречи
«Зенит» и «Войводина» играли между собой годом ранее в товарищеском матче, где коуб из Санкт-Петербурга оказался сильнее со счетом 4:1.
Эксперты Livesport.ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.80.