Манчестер Юнайтед
ПАОК
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: после трех матчей «Манчестер Юнайтед» идет в середине таблицы Лиги Европы общего этапа с тремя очками.
Последние матчи: в третьем туре ЛЕ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде с «Фенербахче» (1:1). Уже на 15-й минуте Эриксен открыл счет в матче, но после перерыва турки смогли отыграться, а еще чуть позже «Фенербахче» остался в меньшинстве, но манкунианцы не смогли в итоге дожать соперника.
Манчестер Юнайтед — ПАОК: коэффициенты букмекеров
В АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл дома вничью с «Челси» (1:1), а в Кубке английской лиги победил «Лестер» (5:2).
Не сыграют: травмирован защитник Маласия.
Состояние команды: сейчас «МЮ» находится в переходной фазе после удаления Эрика тен Хага. Пока клуб возглавляет Руд ван Нистелрой, а португалец Рубен Аморим присоединится чуть позже. Против «Челси» команда выглядела примерно также, как и все последние матчи. В первой игре ван Нистелроя на волне отставки тен Хага был разгромлен «Лестер» в КАЛ.
«ПАОК»
Турнирное положение: греческий «ПАОК» идет внизу таблицы общего этапа Лиги Европы с одним очком.
Последние матчи: в третьем туре турнира «ПАОК» сыграл на своем поле вничью с «Викторией» Пльзень (2:2). После первого тайма греки уступали со счетом 0:2, но нашли в себе силы отыграться после перерыва после точных ударов Тиссудали и Баба.
В чемпионате Греции была обыграна в гостях «Ламия» (2:1) и в Кубке Греции «Эгалео» (3:0).
Не сыграют: недоступны Ловрен, Саматта, Виейринья, Гомес и Бакайоко.
Состояние команды: в чемпионате Греции «ПАОК» сейчас идет на втором месте, отставая всего на очко от лидирующего «Ариса». Напомним, что в этой команде выступают два российских легионера: Магомед Оздоев и Федор Чалов, но они пока не на лидирующих ролях.
Статистика для ставок
- Команды никогда ранее не играли друг с другом
- «МЮ» неизменно пропускает в пяти последних матчах во всех турнирах
- «ПАОК» поражает ворота соперников на протяжении шести игр/UL>
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «МЮ» дают 1,28, а на «ПАОК» — 10,5, ничью букмекеры оценивают в 6,30.
Тотал меньше 3,5 идет за 1,70, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,15.
- 1.77Интер — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 1.82ПСЖ — Атлетико: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.03Зенит — Ахмат: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
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Прогноз: «МЮ» пока находится в подвешенном состоянии, а ван Нистелрой исполняет роль временщика. Скорее всего, команду ждет переход на другую тактическую схему, и пока неизвестное будущее. В этих условиях, каким будет состав на эту игру и кто его будет определять, пока не очень известно. «ПАОК» имеет довольно крепкий подбор футболистов даже по европейским меркам, будет предельно мотивирован и должен упереться в этой игре, еще одно поражение снизит до минимума его шансы на выход дальше.
Ставка: победа «ПАОК» с форой +1,5 за 2,10.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с обилием голов.
Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,90.