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    «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Ставка (к. 2.10) и прогноз на Лигу Европы 7 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК»
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    Федор Чалов
    7 ноября на общем этапе Лиги Европы по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК». Начало встречи — 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 07 Ноября 2024 года

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 23:00 ПАОК

    ПАОК

  • Салоники
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    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: после трех матчей «Манчестер Юнайтед» идет в середине таблицы Лиги Европы общего этапа с тремя очками.

    Последние матчи: в третьем туре ЛЕ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью на выезде с «Фенербахче» (1:1). Уже на 15-й минуте Эриксен открыл счет в матче, но после перерыва турки смогли отыграться, а еще чуть позже «Фенербахче» остался в меньшинстве, но манкунианцы не смогли в итоге дожать соперника.

    Манчестер Юнайтед — ПАОК: коэффициенты букмекеров

    В АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл дома вничью с «Челси» (1:1), а в Кубке английской лиги победил «Лестер» (5:2).

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    Состояние команды: сейчас «МЮ» находится в переходной фазе после удаления Эрика тен Хага. Пока клуб возглавляет Руд ван Нистелрой, а португалец Рубен Аморим присоединится чуть позже. Против «Челси» команда выглядела примерно также, как и все последние матчи. В первой игре ван Нистелроя на волне отставки тен Хага был разгромлен «Лестер» в КАЛ.

    «ПАОК»

    Турнирное положение: греческий «ПАОК» идет внизу таблицы общего этапа Лиги Европы с одним очком.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в третьем туре турнира «ПАОК» сыграл на своем поле вничью с «Викторией» Пльзень (2:2). После первого тайма греки уступали со счетом 0:2, но нашли в себе силы отыграться после перерыва после точных ударов Тиссудали и Баба.

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    В чемпионате Греции была обыграна в гостях «Ламия» (2:1) и в Кубке Греции «Эгалео» (3:0).

    Не сыграют: недоступны Ловрен, Саматта, Виейринья, Гомес и Бакайоко.

    Состояние команды: в чемпионате Греции «ПАОК» сейчас идет на втором месте, отставая всего на очко от лидирующего «Ариса». Напомним, что в этой команде выступают два российских легионера: Магомед Оздоев и Федор Чалов, но они пока не на лидирующих ролях.

    Статистика для ставок

    Ставка: победа «ПАОК» с форой +1,5 за 2,10.

    Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант с обилием голов.

    Ставка: обе забьют и тотал больше 3,5 за 2,90.

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    «Манчестер Юнайтед» — «ПАОК»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 07.11.2024. Прогнозы на футбол. Оздоев и Чалов помогут грекам выстоять в Манчестере
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