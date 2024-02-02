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    Ждем яркий футбол на Сицилии

    «Палермо» — «Бари». Матч пройдет в рамках 23-го тура итальянской Серии В 2 февраля, начало — 22:30 (мск)

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    Тренер «Палермо» Эудженио Корини
    «Палермо» — «Бари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия B 02 Февраля 2024 года
    Палермо
  • Италия. Серия B
    •  Палермо 22:30 Бари Бари
  • Италия. Серия B
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    «Палермо»

    После всех финансовых проблем, ссылки в низшие дивизионы «Палермо» постепенно продвигается к возвращению в Серию А, где команда несколько лет очень ярко выступала и добивалась участия в еврокубках.

    Сейчас команду уже второй сезон возглавляет очень яркий в прошлом игрок Эудженио Корини, блиставший во время расцвета Серии А. И команда «Палермо» у него получилась очень самобытная, атакующая, но не очень стабильная.

    Сейчас южане располагаются на пятом месте в Серии В с 36 очками, от зоны прямого выхода в Серию А ее отделяет всего пять очков. В последнем туре команда сыграла вничью в гостях с крепким «Катандзаро» (1:1).

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    • «Палермо» уступал по ходу встречи, но нашел в себе силы отыграться после перерыва. Забитый мяч на счету полузащитника Якопо Сегре, для которого он уже стал шестым в чемпионате.

    «Бари»

    В прошлом туре «Бари» боролся за выход в Серию А, но не смог пройти сито в плей-офф. Сейчас дела у команды значительно хуже, она идет лишь в середине турнирной таблицы.

    По ходу сезона в отставку был отправлен главный тренер Микеле Маньяни, который причастен ко всем успехам клуба в последние годы. На его место заступил Паскуале Марино, который работал с несколькими командами в Серии А.

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    При нем «Бари» играет очень неровно, но результаты немного улучшились. В последнем туре случилось поражение на своем поле от «Реджину» (0:2), которую сейчас возглавляет Алессандро Неста.

    В том матче несколько основных футболистов пропускали матч из-за травмы, их отсутствие очень сильно сказалось. Зимой команда сохранила состав, что уже можно назвать достижением, так как на нескольких футболистов был немалый спрос в Серии А.

    Прогноз и ставка

    На победу «Палермо» букмекеры дают 1,95, на «Бари» — 4,30, на ничью — 3,30.

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    В этом матче стоит ожидать результативного футбола, «Палермо» сам играет и дает это делать соперникам. «Бари» при Марино значительно прибавил в результативности. Также возвращается в состав лидер «Палермо» Маттео Брунони.

    Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 2,5 за 2,10.

    Любители рисковать могут попробовать ставку на тотал больше 3,5 за 3,70.

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    «Палермо» — «Бари»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 02.02.2024. Прогнозы на футбол. Ждем яркий футбол на Сицилии
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