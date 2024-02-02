«Палермо» — «Бари»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Палермо»

После всех финансовых проблем, ссылки в низшие дивизионы «Палермо» постепенно продвигается к возвращению в Серию А, где команда несколько лет очень ярко выступала и добивалась участия в еврокубках.

Сейчас команду уже второй сезон возглавляет очень яркий в прошлом игрок Эудженио Корини, блиставший во время расцвета Серии А. И команда «Палермо» у него получилась очень самобытная, атакующая, но не очень стабильная.

Сейчас южане располагаются на пятом месте в Серии В с 36 очками, от зоны прямого выхода в Серию А ее отделяет всего пять очков. В последнем туре команда сыграла вничью в гостях с крепким «Катандзаро» (1:1).

«Палермо» уступал по ходу встречи, но нашел в себе силы отыграться после перерыва. Забитый мяч на счету полузащитника Якопо Сегре, для которого он уже стал шестым в чемпионате.

«Бари»

В прошлом туре «Бари» боролся за выход в Серию А, но не смог пройти сито в плей-офф. Сейчас дела у команды значительно хуже, она идет лишь в середине турнирной таблицы.

По ходу сезона в отставку был отправлен главный тренер Микеле Маньяни, который причастен ко всем успехам клуба в последние годы. На его место заступил Паскуале Марино, который работал с несколькими командами в Серии А.

Все прогнозы на Серию А

При нем «Бари» играет очень неровно, но результаты немного улучшились. В последнем туре случилось поражение на своем поле от «Реджину» (0:2), которую сейчас возглавляет Алессандро Неста.

В том матче несколько основных футболистов пропускали матч из-за травмы, их отсутствие очень сильно сказалось. Зимой команда сохранила состав, что уже можно назвать достижением, так как на нескольких футболистов был немалый спрос в Серии А.

Прогноз и ставка

На победу «Палермо» букмекеры дают 1,95, на «Бари» — 4,30, на ничью — 3,30.

В этом матче стоит ожидать результативного футбола, «Палермо» сам играет и дает это делать соперникам. «Бари» при Марино значительно прибавил в результативности. Также возвращается в состав лидер «Палермо» Маттео Брунони.

Мы считаем, что неплохим вариантом для прогноза и ставки будет тотал больше 2,5 за 2,10.

Любители рисковать могут попробовать ставку на тотал больше 3,5 за 3,70.