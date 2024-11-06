«Локомотив» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

Даниил Бут Фото: globallookpress.com
Основное время завершилось ничейным исходом 1:1. Обе шайбы были заброшены в первом периоде. Счет открыл форвард гостей Артем Мисников, а «Локомотив» ответил голом Даниила Бута.
Победный буллит реализовал Артур Каюмов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Мисников — 2 (Орлов, Силаев), 7:21 — 0:1. Бут — 6 (Иванов, Симашев), 19:34 — 1:1Победный буллит: КаюмовВратари: Мельничук — БочаровБроски: 17 (6+4+7+0) — 26 (8+6+11+1)Штраф: 12 — 6
«Локомотив» одержал девятую победу подряд и лидирует с 44 очками на «Западе». У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх, он идет 7-м с 26 очками.