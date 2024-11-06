В среду, 6 ноября, в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» пройдет матч 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» сыграет против мадридского «Атлетико». Начало — в 23:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «ПСЖ» — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«ПСЖ»

Турнирное положение: С четырьмя набранными пунктами чемпион Франции разместился на 19 позиции в общей таблице.

«ПСЖ» выиграл один матч из трех проведенных, раз еще сыграл вничью и раз проиграл, разница забитых и пропущенных составляет 2:3.

Последние матчи: На выходных «сине-красные» в рамках чемпионата страны на своем поле переиграли «Ланс» со счетом 1:0. А в предыдущем туре ЛЧ они в родных стенах не справились с нидерландским «ПСВ», сыграв вничью 1:1. Перед этим они уступили в Лондоне 0:2 «Арсеналу» и дома переиграли «Жирону» 1:0.

Не сыграют: Лукас Эрнандес, Преснел Кимпембе, Гонсалу Рамуш — вне игры.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды:Сейчас у «ПСЖ» 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этом отрезке парижский коллектив расписал два мировых исхода и отпраздновал три виктории, все которые пришлись на игры чемпионата Франции. А проиграла команда только один поединок в текущем сезоне во всех турнирах, уступив как раз в данном соревновании.

«Атлетико»

Турнирное положение: Мадридская команда имеет на своем счету три зачетных пункта и находится на 27 месте в общей таблице.

«Атлетико» выиграл один поединок из трех проведенных и дважды уходил с поля поверженным, забил три гола при восьми пропущенных.

Последние матчи: На страте основного этапа Лиги чемпионов «матрасники» на своем поле смогли переиграть немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:1. Однако после этого они поочередно уступили в Португалии «Бенфике» 0:4 и в родных стенах французскому «Лиллю» 1:3. Накануне этой игры они дома одолели «Лас-Пальмас» 2:0 в рамках чемпионата Испании.

Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман, Клеман Ленгле и Маркос Льоренте пропустят этот поединок.

Состояние команды: «Атлетико» вышел победителем из своих двух предыдущих встреч, выиграв оба раза по 2:0 на внутренней арене. Перед этим же коллектив уступил в двух поединках подряд, в том числе один раз в рамках Лиги чемпионов.

Всего же с начала сезона мадридцы провели 16 встреч во всех турнирах и потерпели за этот период три фиаско, пять раз сыграли вничью и отпраздновали восемь викторий.

Статистика для ставок

Между собой эти клубы провели два матча, один из которых выиграл «ПСЖ» (3:2) и раз была ничья (1:1)





Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСЖ» — 1.81, победа «Атлетико» — 4.66, ничья — 3.94.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.98 соответственно.

Прогноз: Турнирная ситуация будет обязывать обе стороны играть здесь на победу, поэтому они наверняка будут больше нацелены на атаку и должны хоть по разу огорчить друг друга.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также ждем, что подопечные Диего Симеоне приложат все усилия, чтобы уехать из Парижа в хорошем настроении.

Ставка: Х2 за 2.10.