ПСЖ
Атлетико
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане стартовали в Лиге чемпионов крайне слабо. В 3 турах они добыли лишь 4 зачетных балла.
При этом ПСЖ в Лиге чемпионов находится на 19 месте. Да и забили парижане всего 2 мяча в 3 поединках турнира.
ПСЖ — Атлетико: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: минувший тур Лиги 1 команда провела успешно. Парижане минимально переиграли «Ланс».
До того команда Луиса Энрике уверенно обыграла «Марсель» (3:0). А вот поединок с ПСВ завершился ничьей (1:1).
Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: в двух своих последних поединках парижане победили и не пропустили. Да и в Лиге чемпионов команда наверняка поправит свои дела.
Поединки с «матрасниками» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах ПСЖ выиграл 1 раз при одном паритете.
И уж совсем очевидно, что французы будут активно атаковать. Пора бы парижскому клубу поднатореть в плане реализации.
«Атлетико»
Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят бледновато. На данный момент команда находится на 27 месте турнирной таблицы.
Причем «Атлетико» в 3 турах разжился всего лишь 3 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 8 раз.
Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Атлетико» разобрался с «Лас-Пальмасом» (2:0).
А вот до того «матрасники» в Кубке Испании уверенно переиграли заштатный «УЭ Вик» (2:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился минимальным поражением.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 3 победы. В них игроки мадридского клуба забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман, Маркос Льоренте — травмированы.
Состояние команды: Подопечные Диего Симеоне привычно крепки, но стабильности команде не хватает. «Матрасники» чередуют успешные поединки с блеклыми.
Более того, «Атлетико» достаточно прилично выступает в Примере. Там подопечные Симеоне пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.
Главной ценностью мадридцев являются надежные тылы. «Матрасники» пропустили всего 7 мячей в 12 матчах испанского чемпионата.
Нет сомнений, что гости постараются разжиться очками. Парижан «матрасники» явно не боятся, да и Антуан Гризманн наверняка скажет свое веское слово.
Статистика для ставок
- И те, и другие выиграли и не пропустили в 2 своих последних матчах
- Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем фактически гол за матч
- Парижане не проигрывали в 5 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.
- 2.08Реал — Милан: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
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Прогноз: «Матрасникам» палец в рот не клади, да и парижане в Лиге чемпионов явно не преуспевают.
Мадридцы постепенно прибавляют, да и проблемы в обороне французов никуда не испарились.
Ставка: Победа «Атлетико» за 5.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.
Ставка: ТБ 4.5 за 5.50.
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