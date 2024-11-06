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    Гризманн и компания обескуражат Париж

    ПСЖ — «Атлетико». Дерзкая ставка (к. 5.00) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 ноября 2024 года

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    Прогноз и ставки на ПСЖ — «Атлетико»
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    Антуан Гризманн
    6 ноября в 4-м туре основного раунда Лиги чемпионов по футболу сыграют ПСЖ и «Атлетико». Начало игры — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч ПСЖ — «Атлетико», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги 06 Ноября 2024 года

    ПСЖ

  • Париж
    •  ПСЖ 23:00 Атлетико

    Атлетико

  • Мадрид
    •

    ПСЖ

    Турнирное положение: Парижане стартовали в Лиге чемпионов крайне слабо. В 3 турах они добыли лишь 4 зачетных балла.

    При этом ПСЖ в Лиге чемпионов находится на 19 месте. Да и забили парижане всего 2 мяча в 3 поединках турнира.

    ПСЖ — Атлетико: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: минувший тур Лиги 1 команда провела успешно. Парижане минимально переиграли «Ланс».

    До того команда Луиса Энрике уверенно обыграла «Марсель» (3:0). А вот поединок с ПСВ завершился ничьей (1:1).

    Вообще, в 5 последних матчах ПСЖ выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 10 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Гонсалу Рамуш — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: в двух своих последних поединках парижане победили и не пропустили. Да и в Лиге чемпионов команда наверняка поправит свои дела.

    Поединки с «матрасниками» для команды традиционно складываются удачно. В двух очных встречах ПСЖ выиграл 1 раз при одном паритете.

    И уж совсем очевидно, что французы будут активно атаковать. Пора бы парижскому клубу поднатореть в плане реализации.

    «Атлетико»

    Турнирное положение: Мадридцы в нынешней Лиге чемпионов выглядят бледновато. На данный момент команда находится на 27 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетико» в 3 турах разжился всего лишь 3 зачетными баллами. А вот оборона команды дала результативный сбой уже 8 раз.

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    • Последние матчи: минувший тур своего чемпионата команда провела продуктивно. «Атлетико» разобрался с «Лас-Пальмасом» (2:0).

    А вот до того «матрасники» в Кубке Испании уверенно переиграли заштатный «УЭ Вик» (2:0). А вот поединок с «Бетисом» завершился минимальным поражением.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетико» добыл 3 победы. В них игроки мадридского клуба забили 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Сесар Аспиликуэта, Робин Ле Норман, Маркос Льоренте — травмированы.

    Состояние команды: Подопечные Диего Симеоне привычно крепки, но стабильности команде не хватает. «Матрасники» чередуют успешные поединки с блеклыми.

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    Более того, «Атлетико» достаточно прилично выступает в Примере. Там подопечные Симеоне пребывают на 3 строчке турнирной таблицы.

    Главной ценностью мадридцев являются надежные тылы. «Матрасники» пропустили всего 7 мячей в 12 матчах испанского чемпионата.

    Нет сомнений, что гости постараются разжиться очками. Парижан «матрасники» явно не боятся, да и Антуан Гризманн наверняка скажет свое веское слово.

    Статистика для ставок

    • И те, и другие выиграли и не пропустили в 2 своих последних матчах

    • Обе команды в Лиге чемпионов забивают в среднем фактически гол за матч

    • Парижане не проигрывали в 5 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.88 и 2.02.

    Прогноз: «Матрасникам» палец в рот не клади, да и парижане в Лиге чемпионов явно не преуспевают.

    Мадридцы постепенно прибавляют, да и проблемы в обороне французов никуда не испарились.

    Ставка: Победа «Атлетико» за 5.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют более четырех мячей.

    Ставка: ТБ 4.5 за 5.50.

    А еще есть сбалансированный прогноз на матч ПСЖ — «Атлетико» с коэффициентом для ставки 1.82.

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    ПСЖ — «Атлетико»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 06.11.2024. Прогнозы на футбол. Гризманн и компания обескуражат Париж
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