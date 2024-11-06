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    «Зенит» разгромил «Ахмат» в Кубке России

    «Зенит» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России «Зенит» на своем поле не оставил шансов «Ахмату» — 3:0.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    Голы в этом матче забивали Клаудиньо, Маттео Кассьерра и Александр Соболев.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    Зенит — Ахмат 3:0
    Голы: 1:0 Клаудиньо (20'), 2:0 Матео Кассьерра (53'), 3:0 Александр Соболев (87') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Клаудиньо, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Артур, Педро Энрике, Родриго, Матео Кассьерра Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Антон Швец, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Исмаэл, Владислав Камилов, Заим Диванович, Магомед Якуев, Мауро Луна Диале Предупреждения: Исмаэл (5'), Дмитрий Чистяков (41'), Максим Самородов (84')

    Ответная игра пройдет в Грозном 27 ноября.

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