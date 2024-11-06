«Зенит» — «Ахмат»: счет матча 3:0, обзор голов

Клаудиньо Фото: globallookpress.com
Голы в этом матче забивали Клаудиньо, Маттео Кассьерра и Александр Соболев.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
Зенит — Ахмат 3:0
Голы: 1:0 Клаудиньо (20'), 2:0 Матео Кассьерра (53'), 3:0 Александр Соболев (87') Зенит: Денис Адамов, Нуралы Алип, Дмитрий Чистяков, Юрий Горшков, Клаудиньо, Александр Ерохин, Ильзат Ахметов, Артур, Педро Энрике, Родриго, Матео Кассьерра Ахмат: Михаил Опарин, Ризван Уциев, Турпал Ибишев, Антон Швец, Лукас Ловат, Светослав Ковачев, Исмаэл, Владислав Камилов, Заим Диванович, Магомед Якуев, Мауро Луна Диале Предупреждения: Исмаэл (5'), Дмитрий Чистяков (41'), Максим Самородов (84')
Ответная игра пройдет в Грозном 27 ноября.