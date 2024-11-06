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    «Рубин» и ЦСКА сыграли безголевую ничью в Кубке России

    «Рубин» — ЦСКА: счет матча 0:0, обзор

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    В первом матче четвертьфинала Кубка России Пути РПЛ между казанским «Рубином» и московским ЦСКА зафиксирована ничья со счетом 0:0.

    Владислав Тороп
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    Владислав Тороп

    Небольшим преимуществом владели хозяева, но пробить голкипера гостей Владислава Торопа они так и не смогли.

    Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
    Рубин — ЦСКА 0:0
    Гол: : (64') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Илья Рожков, Руслан Безруков, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Умарали Рахмоналиев, Валентин Вада, Марвин Чуни ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Секу Койта, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Марвин Чуни (10'), Саша Зделар (17'), Игорь Дивеев (33'), Игор Вуячич (34'), Данил Круговой (42'), Егор Тесленко (53')

    Ответная встреча пройдет 26 ноября в Москве.

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