«Рубин» — ЦСКА: счет матча 0:0, обзор

Владислав Тороп Фото: globallookpress.com
Небольшим преимуществом владели хозяева, но пробить голкипера гостей Владислава Торопа они так и не смогли.
Футбол. Россия. Кубок. 1/4 финала
Рубин — ЦСКА 0:0
Гол: : (64') Рубин: Евгений Ставер, Егор Тесленко, Игор Вуячич, Константин Нижегородов, Илья Рожков, Руслан Безруков, Богдан Йочич, Марат Апшацев, Умарали Рахмоналиев, Валентин Вада, Марвин Чуни ЦСКА: Владислав Тороп, Игорь Дивеев, Виллиан Роша, Мойзес, Хелвен, Данил Круговой, Саша Зделар, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Секу Койта, Тамерлан Мусаев Предупреждения: Марвин Чуни (10'), Саша Зделар (17'), Игорь Дивеев (33'), Игор Вуячич (34'), Данил Круговой (42'), Егор Тесленко (53')
Ответная встреча пройдет 26 ноября в Москве.