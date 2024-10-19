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    «Динамо» Махачкала — ЦСКА. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала — ЦСКА

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    Игорь Дивеев
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    Игорь Дивеев
    Махачкалинское «Динамо» дома сыграет с ЦСКА в рамках 12-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Динамо» Махачкала

    Команда из Махачкалы занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в 11-ти матчах. На счету «Динамо» 2 победы, 5 ничьих и 4 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 5:9.

    Подопечные Хасанби Биджиева крайне редко забивают и занимают последнее место в чемпионате по результативности. При этом у команды лишь одно поражение в пяти последних матчах — от московского «Динамо» (0:1). В крайнем туре махачкалинцы расписали ничью на выезде с «Факелом» (1:1).

    ЦСКА

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    ЦСКА находится на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 20 очков в 11-ти матчах. На счету армейцев 6 побед, 2 ничьи и 3 поражения при разнице забитых и пропущенных мячей 21:7.

    Команда под руководством Марко Николича набрала 7 из 9 очков в 3-х последних турах. После ничьей с «Рубином» (1:1) армейцы одержали две победы кряду, обыграв «Ахмат» (3:0) и московское «Динамо» (2:1) соответственно.

    Стоит отметить, что махачкалинское «Динамо» и ЦСКА никогда не играли между собой ранее.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Динамо» Махачкала — ЦСКА с коэффициентом 2.46.

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