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    «Ростов»«Пари НН» — «Ростов». Онлайн
  • 13:26
    • Бразилец из «Зенита» получит российский паспорт
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    Юрист объяснил, почему Дуглас Сантос не сможет играть за сборную России

    Футбол Зенит Сборная России Футбол России
    Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал, почему бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос не сможет выступать за сборную России даже после получения паспорта РФ.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    «Согласно пункту 3 статьи 6 Регламента по применению Устава ФИФА любой игрок, который принимал участие в матче официального соревнования любого уровня и в любом виде футбола за одну футбольную ассоциацию, не имеет права играть за сборную другой ассоциации, за исключением случаев, предусмотренных статьёй 10 указанного Регламента.

    "Официальным соревнованием", согласно определению из Устава ФИФА, является "соревнование сборных команд, организованное ФИФА или любой конфедерацией".

    Сантос выступал на ОИ-2016 в составе национальной сборной Бразилии, выйдя на поле в шести матчах. Футбольный турнир на ОИ-2016 является соревнованием, организованным ФИФА. Следовательно, футбольный турнир Олимпиады является официальным соревнованием по смыслу Устава ФИФА.

    При этом к случаю Дугласа неприменимо ни одно из исключений из вышеуказанного общего правила, предусмотренного статьей 10 Регламента по применению Устава ФИФА. В частности, ему было больше 21 года, когда он играл за сборную Бразилии на Олимпиаде.

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    • Таким образом, Дуглас Сантос не имеет права выступать за национальную команду России, а также любой другой страны, кроме Бразилии. Но получить российский паспорт он сможет за "особые заслуги перед Россией" — это исключительный порядок, даже не упрощённый», — сказал Прокопец, слова которого приводит «Чемпионат».

    Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга».

    Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

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