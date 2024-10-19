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    «Ростов»«Пари НН» — «Ростов». Онлайн
  • 13:26
    • Бразилец из «Зенита» получит российский паспорт и сможет выступать за сборную России
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    Бразилец из «Зенита» получит российский паспорт

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    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос до конца текущего года получит российский паспорт.

    Дуглас Сантос
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    Дуглас Сантос

    Процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев, сообщает журналист Иван Карпов.

    По данным источника, «Зенит» направил запрос в РФС, который изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал футболисту положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса.

    После получения российского гражданства Сантос сможет выступать за сборную России и перестанет считаться легионером в РПЛ.

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    • Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга».

    Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел в саудовский «Аль-Хиляль».

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