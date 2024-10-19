Бразилец из «Зенита» получит российский паспорт

Защитник «Зенита»до конца текущего года получит российский паспорт.

Процедура получения российского паспорта 30-летним бразильцем идет уже несколько месяцев, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, «Зенит» направил запрос в РФС, который изучил эту инициативу, подготовил справку по заслугам игрока и выдал футболисту положительную характеристику для следующих стадий рассмотрения вопроса.

После получения российского гражданства Сантос сможет выступать за сборную России и перестанет считаться легионером в РПЛ.

Сантос перешел в «Зенит» в 2019 году из немецкого «Гамбурга».

Напомним, в 2023 году гражданами РФ стали бразильцы Клаудиньо и Малком. Первый по-прежнему играет за «Зенит», а второй летом прошлого года перешел в саудовский «Аль-Хиляль».