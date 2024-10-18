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    Стало известно, кто может возглавить «Ман Сити» после Гвардиолы

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    «Манчестер Сити» готовится к сценарию, при котором Хосеп Гвардиола откажется продлевать контракт и покинет команду после этого сезона.

    Хаби Алонсо
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    Хаби Алонсо

    По информации The Athletic, в случае ухода Гвардиолы новым главным тренером «Манчестер Сити» может стать Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».

    Кроме того, в английском клубе рассматривают кандидатуру главного тренера лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима.

    Ранее стало известно, что спортивный директор «Спортинга» Угу Виана следующим летом займет аналогичную должность в «Манчестер Сити».

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  • 16/10/2024

    • Напомним, контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года.

    Сообщалось, что Гвардиола останется в «Манчестер Сити», если клуб накажут за нарушение финансовых правил и исключат из АПЛ.

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