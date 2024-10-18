Стало известно, кто может возглавить «Ман Сити» после Гвардиолы

Хаби Алонсо Фото: globallookpress.com
По информации The Athletic, в случае ухода Гвардиолы новым главным тренером «Манчестер Сити» может стать Хаби Алонсо, который в настоящее время возглавляет леверкузенский «Байер».
Кроме того, в английском клубе рассматривают кандидатуру главного тренера лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима.
Ранее стало известно, что спортивный директор «Спортинга» Угу Виана следующим летом займет аналогичную должность в «Манчестер Сити».
Напомним, контракт Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2025 года.
Сообщалось, что Гвардиола останется в «Манчестер Сити», если клуб накажут за нарушение финансовых правил и исключат из АПЛ.