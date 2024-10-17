Гвардиола останется в «Манчестер Сити», если клуб накажут за нарушение финансовых правил и исключат из АПЛ

не собирается покидатьдаже в том случае, если клуб будет признан виновным в нарушении финансовых правил английской Премьер-лиги.

Сообщалось, что «Манчестер Сити» могут исключить из всех турниров, а не только из английской Премьер-лиги, в том случае, если будет доказано, что клуб в течение многих лет нарушал финансовые правила.

Слушания по делу «Манчестер Сити» начались в середине сентября.

По информации The Athletic, Гвардиола не собирается бросать «Манчестер Сити» в сложной ситуации, несмотря на то, что его действующий контракт истекает летом 2025 года.

Отмечается, что Гвардиода, скорее всего, подпишет новое соглашение с «Ман Сити», если клуб все-таки признают виновным и исключат из АПЛ.

Напомним, в начале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2009 по 2018 год.