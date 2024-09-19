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    Источник: «Манчестер Сити» могут исключить из всех соревнований

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    «Манчестер Сити» грозит исключение из всех соревнований.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» могут исключить из всех турниров, а не только из английской Премьер-лиги, в том случае, если будет доказано, что клуб в течение многих лет нарушал финансовые правила.

    В понедельник, 16 сентября, в Англии начались слушания по делу о нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил Премьер-лиги.

    В начале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в несоблюдении финансового фэйр-плей.

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