Источник: «Манчестер Сити» могут исключить из всех соревнований

грозит исключение из всех соревнований.

По информации The Telegraph, «Манчестер Сити» могут исключить из всех турниров, а не только из английской Премьер-лиги, в том случае, если будет доказано, что клуб в течение многих лет нарушал финансовые правила.

В понедельник, 16 сентября, в Англии начались слушания по делу о нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил Премьер-лиги.

В начале 2023 года АПЛ предъявила «Манчестер Сити» более 100 обвинений в несоблюдении финансового фэйр-плей.

Напомним, ранее «Манчестер Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами.