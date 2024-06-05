«Ман Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами

подготовил иск против английской Премьер-лиги из-за ограничений контрактов со спонсорами, связанными с владельцами клубов, сообщает The Times

Правила, введенные после того, как «Ньюкасл» перешел во владение инвестиционного фонда из Саудовской Аравии, больше не позволят клубам завышать стоимость коммерческих соглашений с компаниями, которые связаны с их владельцами.

Такие сделки подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

«Манчестер Сити» подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой дискриминации, и указывает на то, что правила введены его конкурентами. Ситуация описывается как «тирания большинства».

«Ман Сити» утверждает, что ассоциированные стороны имеют право сами определять, сколько они хотят инвестировать в клуб, независимо от чьей-то оценки.

Результаты слушаний повлияют ход расследования по делу о многочисленных нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил АПЛ.