ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Николай Писарев«Уехать в "Аталанту" к Гасперини — это было очень смело». Николай Писарев — о Миранчуке, философии Галицкого и предстоящей игре с Беларусью
  • 13:18
    • Джокович перенесет операцию и пропустит Уимблдон
  • 13:44
    • Витор Роке останется в «Барселоне» по просьбе Флика
  • 13:33
    • Медведев снялся с турнира в Хертогенбосе
  • 13:25
    • Захарян пропустит товарищеский матч с Беларусью
  • 12:52
    • «Наполи» объявил о назначении Конте на пост главного тренера
    Все новости спорта

    «Ман Сити» подал иск против АПЛ из-за новых правил работы со спонсорами

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Ливерпуль Арсенал Челси Тоттенхэм Ньюкасл АПЛ Футбол Англии
    «Манчестер Сити» подготовил иск против английской Премьер-лиги из-за ограничений контрактов со спонсорами, связанными с владельцами клубов, сообщает The Times

    Хосеп Гвардиола
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хосеп Гвардиола

    Правила, введенные после того, как «Ньюкасл» перешел во владение инвестиционного фонда из Саудовской Аравии, больше не позволят клубам завышать стоимость коммерческих соглашений с компаниями, которые связаны с их владельцами.

    Такие сделки подлежат независимой оценке на предмет «справедливой рыночной стоимости».

    «Манчестер Сити» подготовил 165-страничный документ, в котором утверждает, что стал жертвой дискриминации, и указывает на то, что правила введены его конкурентами. Ситуация описывается как «тирания большинства».

  • АПЛ атакует «Манчестер Сити»: похоже, у чемпиона Англии серьезные проблемы
  • Здесь — всё, что нужно знать об очередном финансовом скандале с участием «Манчестер Сити»
  • 08/02/2023

    • «Ман Сити» утверждает, что ассоциированные стороны имеют право сами определять, сколько они хотят инвестировать в клуб, независимо от чьей-то оценки.

    Результаты слушаний повлияют ход расследования по делу о многочисленных нарушениях «Манчестер Сити» финансовых правил АПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Бельгия легко добьется победы
  • Бельгия — Черногория. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Кто выиграет скандинавскую дуэль?
  • Дания — Швеция. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Франция не станет громить Люксембург
  • Франция — Люксембург. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.57
  • Экспресс дня 5 июня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бельгия — Черногория
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Дания — Швеция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Франция — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Испания — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бангладеш — Австралия
  • Футбол
  • Завтра в 13:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Паолини — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 15:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры