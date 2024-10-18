ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Акрон» — «Зенит». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 12-го тура РПЛ «Акрон» — «Зенит»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Акрон Зенит
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Краснодар»12-й тур РПЛ. Юран верит, что домашнее поле поможет «Спартаку», Бушманов ждет победы «Динамо» в Казани Томас ТухельФантастический тренер, но сложный человек. Тухель возглавил сборную Англии Эрлинг ХоланнНапарник Мбаппе или замена Левандовскому? Куда отправится Холанн из «Ман Сити»
    Все новости спорта
    Матео Кассьерра
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Кассьерра
    «Зенит» сыграет в гостях с «Акроном» в рамках 12-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Акрон»

    Дебютант РПЛ находится на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков в 11-ти матчах. На счету «Акрона» 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 16:20.

    До паузы на матчи сборных тольяттинцы набрали 4 очка в двух турах. «Акрон» смог всухую обыграть на выезде «Ростов» (2:0), а в крайнем туре в Самаре упустил победу над «Пари НН» (2:2).

    «Зенит»

    5ИгратьБесплатная ставка после регистрацииbc game 200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    Чемпион России последних шести лет занимает третье место в турнирной таблице текущего сезона РПЛ по итогам 11-ти туров. На счету «Зенита» 8 побед, 2 ничьи и поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 23:4.

    В крайнем туре подопечные Сергея Семака минимально обыграли на своем поле «Оренбург» (1:0) благодаря пенальти, который на 61-й минуте реализовал Мантуан. До этого «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив в гостях «Краснодару» (0:2).

    Личные встречи

    «Акрон» и «Зенит» дважды встречались между собой на групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России. Тольяттинцы одержали победу в серии пенальти матча в Самаре (1:1 осн.время), а в Санкт-Петербурге крупную победу оформили хозяева поля — 5:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Зенит» с коэффициентом 2.17.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Акрон — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Трактор — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ахмат — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  3.70
  • Прогноз на матч Монако — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Сельта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры