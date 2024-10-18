«Зенит» сыграет в гостях с «Акроном» в рамках 12-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Акрон»

Дебютант РПЛ находится на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав 12 очков в 11-ти матчах. На счету «Акрона» 3 победы, 3 ничьи и 5 поражений при разнице забитых и пропущенных мячей 16:20.

До паузы на матчи сборных тольяттинцы набрали 4 очка в двух турах. «Акрон» смог всухую обыграть на выезде «Ростов» (2:0), а в крайнем туре в Самаре упустил победу над «Пари НН» (2:2).

«Зенит»

Чемпион России последних шести лет занимает третье место в турнирной таблице текущего сезона РПЛ по итогам 11-ти туров. На счету «Зенита» 8 побед, 2 ничьи и поражение при разнице забитых и пропущенных мячей 23:4.

В крайнем туре подопечные Сергея Семака минимально обыграли на своем поле «Оренбург» (1:0) благодаря пенальти, который на 61-й минуте реализовал Мантуан. До этого «Зенит» потерпел первое поражение в РПЛ, уступив в гостях «Краснодару» (0:2).

Личные встречи

«Акрон» и «Зенит» дважды встречались между собой на групповой стадии текущего розыгрыша Кубка России. Тольяттинцы одержали победу в серии пенальти матча в Самаре (1:1 осн.время), а в Санкт-Петербурге крупную победу оформили хозяева поля — 5:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Акрон» — «Зенит» с коэффициентом 2.17.