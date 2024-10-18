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    Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?

    Акрон — Зенит: прогноз и ставка (коэффициент 2.17) на футбол. 18/10/2024 в 18:00

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    Прогноз и ставки на «Акрон» — «Зенит»
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    Александр Соболев («Зенит»)
    «Акрон» примет на своем поле «Зенит» в 12-м туре российской Премьер-лиги. Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Октября 2024 года

    Акрон

  • Тольятти
    •  Акрон 18:00 Зенит

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •

    «Акрон»

    Турнирное положение: тольяттинский коллектив отлично как для себя выступает в текущем сезоне.

    Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Акрон — Зенит: коэффициенты букмекеров

    Команда из Тольятти смогла 16 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

    До этого же подопечные Заура Тедеева переиграли «Ростов» (2:0) и проиграли «Краснодару» (2:5).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Также акроновцы крупно уступили «Зениту» (1:5) в Кубке страны.

    Не сыграют: в команде все в строю.

    Состояние команды: дебютный сезон в РПЛ для «Акрона» складывается достаточно удачно. Команда не только добывает результат, но и показывает неплохую игру.

    Думается, что «Акрон» будет бороться за выживание, а вот удачно ли, покажет только время.

    «Зенит»

    Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает бороться за чемпионский титул.

    Сейчас питерцы имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

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    • Питерский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил в свои четыре мяча.

    Последние матчи: в прошлом туре команда с берегов Невы переиграла «Оренбург» (1:0).

    До этого же «сине-бело-голубые» проиграли «Краснодару» (0:2), но переиграли «Факел» (3:1).

    Во время международной паузы «Зенит» разгромил «Войводину» (4:1) в товарищеском матче.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены завоевать очередной, седьмой по счету, чемпионский титул.

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    В этом сезоне «Зениту» снова это будет сделать крайне сложно, поскольку конкуренты не спят. Сейчас выше питерцев находятся «Краснодар» и «Локомотив».

    Статистика для ставок

    • «Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

    • «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

    • в последней очной игре 2 октября «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.80, успех «Акрона» — в 7.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

    Прогноз: «Зенит», безусловно, намного сильнее соперника и должен спокойно побеждать соперника.

    Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.17

    Прогноз: «Акрон» в последнее время забивает, поэтому вполне вероятно, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Ставка: обе забьют за 2.00

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    «Акрон» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 18.10.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Зенит» разгромить «Акрон»?
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