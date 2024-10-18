Акрон
Зенит
«Акрон»
Турнирное положение: тольяттинский коллектив отлично как для себя выступает в текущем сезоне.
Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.
Акрон — Зенит: коэффициенты букмекеров
Команда из Тольятти смогла 16 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).
До этого же подопечные Заура Тедеева переиграли «Ростов» (2:0) и проиграли «Краснодару» (2:5).
Также акроновцы крупно уступили «Зениту» (1:5) в Кубке страны.
Не сыграют: в команде все в строю.
Состояние команды: дебютный сезон в РПЛ для «Акрона» складывается достаточно удачно. Команда не только добывает результат, но и показывает неплохую игру.
Думается, что «Акрон» будет бороться за выживание, а вот удачно ли, покажет только время.
«Зенит»
Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает бороться за чемпионский титул.
Сейчас питерцы имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.
Питерский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил в свои четыре мяча.
Последние матчи: в прошлом туре команда с берегов Невы переиграла «Оренбург» (1:0).
До этого же «сине-бело-голубые» проиграли «Краснодару» (0:2), но переиграли «Факел» (3:1).
Во время международной паузы «Зенит» разгромил «Войводину» (4:1) в товарищеском матче.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены завоевать очередной, седьмой по счету, чемпионский титул.
В этом сезоне «Зениту» снова это будет сделать крайне сложно, поскольку конкуренты не спят. Сейчас выше питерцев находятся «Краснодар» и «Локомотив».
Статистика для ставок
- «Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей
- «Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне
- в последней очной игре 2 октября «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.80, успех «Акрона» — в 7.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.
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Прогноз: «Зенит», безусловно, намного сильнее соперника и должен спокойно побеждать соперника.
Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.17
Прогноз: «Акрон» в последнее время забивает, поэтому вполне вероятно, что обе команды смогут забить в этой игре.
Ставка: обе забьют за 2.00