«Акрон» примет на своем поле «Зенит» в 12-м туре российской Премьер-лиги. Поединок состоится 18 октября и начнется в 18:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Акрон» — «Зенит», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Акрон»

Турнирное положение: тольяттинский коллектив отлично как для себя выступает в текущем сезоне.

Тольяттинцы в настоящий момент имеют в своем активе 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Команда из Тольятти смогла 16 раз поразить ворота соперника и 20 раз пропустила в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «Акрон» сыграл вничью с «Пари НН» (2:2).

До этого же подопечные Заура Тедеева переиграли «Ростов» (2:0) и проиграли «Краснодару» (2:5).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Также акроновцы крупно уступили «Зениту» (1:5) в Кубке страны.

Не сыграют: в команде все в строю.

Состояние команды: дебютный сезон в РПЛ для «Акрона» складывается достаточно удачно. Команда не только добывает результат, но и показывает неплохую игру.

Думается, что «Акрон» будет бороться за выживание, а вот удачно ли, покажет только время.

«Зенит»

Турнирное положение: команда из Санкт-Петербурга продолжает бороться за чемпионский титул.

Сейчас питерцы имеют в своем активе 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Питерский коллектив смог забить 23 мяча, а пропустил в свои четыре мяча.

Последние матчи: в прошлом туре команда с берегов Невы переиграла «Оренбург» (1:0).

До этого же «сине-бело-голубые» проиграли «Краснодару» (0:2), но переиграли «Факел» (3:1).

Во время международной паузы «Зенит» разгромил «Войводину» (4:1) в товарищеском матче.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Сергея Семака намерены завоевать очередной, седьмой по счету, чемпионский титул.

В этом сезоне «Зениту» снова это будет сделать крайне сложно, поскольку конкуренты не спят. Сейчас выше питерцев находятся «Краснодар» и «Локомотив».

Статистика для ставок

«Акрон» выиграл только 1 из последних 4 матчей

«Зенит» проиграл только 1 матч в этом сезоне

в последней очной игре 2 октября «Зенит» разгромил «Акрон» со счетом 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.43. Ничья — в 4.80, успех «Акрона» — в 7.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.10 соответственно.

Прогноз: «Зенит», безусловно, намного сильнее соперника и должен спокойно побеждать соперника.

Ставка: победа «Зенита» с форой-1,5 за 2.17

Прогноз: «Акрон» в последнее время забивает, поэтому вполне вероятно, что обе команды смогут забить в этой игре.

Ставка: обе забьют за 2.00