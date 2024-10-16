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    Слуцкий рассказал, почему у РФС нет шансов на переход в Азию

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    Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий объяснил, почему нет смысла рассуждать о возможном переходе РФС из УЕФА в Азию.

    Леонид Слуцкий
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    Леонид Слуцкий

    «А российские клубы туда зовут? Когда мы начинаем говорить о том, что России надо в Азии, как будто бы нас туда зовут, а мы думаем, пойти туда или не пойти.

    ФИФА — это организация, которая возглавляет и Европу, и Азию, и Океанию, и все на свете. Если ФИФА банит тебя в Европе, то почему не будет тебя банить в Азии?

    Если японские, корейские или австралийские клубы встанут и скажут, что не будут играть с российскими командами, вы думаете, скажут японцами с корейцами: "Идите нафиг, мы хотим (играть) с российскими клубами".

    Меня это поражает. Нас никто никуда не зовет к огромному сожалению, а мы такие говорим: "Идти нам в Азию? Нет, не идти, Европа лучше". Да никто не зовет!

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    • Насколько я понимаю, даже если бы эта история реально могла бы состояться, юридическая казуистика, сколько времени требуется для того, чтобы мы вышли из УЕФА, сколько требуется, чтобы приняли в Азиатскую конфедерацию, чтобы ФИФА согласовала, только эти вопросы занимают несколько лет. Это без учета того, что кто-то может быть еще и против.

    Юрист Прокопец все правильно сказал, что ФИФА даже инициировать не будет эту тему, примерно понимая возможные реакции», — сказал Слуцкий в интервью подкасту «Лига уличного футбола».

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