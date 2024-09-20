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    Колосков: Исполком РФС закрыл тему с переходом в Азию

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    Российский футбольный союз (РФС) больше не рассматривает вариант с переходом из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола. Об этом сообщил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

    Вячеслав Колосков
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    Вячеслав Колосков

    «Я был везде и со всеми встречался, всё видел и всё знаю. Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА — то есть мы не можем играть нигде.

    Даже если мы перейдем в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный.

    Второе. Уровень развития футбола в Азии вы сами увидели на примере Вьетнама и Средней Азии. Идти из высшей лиги в класс Б может позволить себе только сумасшедший. Уровень футбола в Азии намного ниже Европы.

    Третье — финансовое обеспечение. Азия находится на последнем месте по совокупному уровню финансового обеспечения своих клубов, сборных, соревнований.

    Далее — в Азии не проводится такого количества соревнований, как в Европе. Я говорю о женском футболе, мини-футболе, юношеском футболе. У них там просто нет этих соревнований. По-моему, у нас около шести сборных команд. Им просто было бы негде участвовать.

    По этой теме можно говорить до утра. Исполком принял решение — никаких переходов, и тема закрыта», — приводит слова Колоскова «Чемпионат».

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