Тухель ответил, будет ли при нем Кейн капитаном сборной Англии

Новый главный тренер сборной Англииответил, останется ли капитаном национальной команды

«Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в "Баварию". Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой.

Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

Сегодня, 16 октября, Тухель стал главным тренером Англии. Он начнет работу на этом посту с 1 января 2025 года.

В июне 2024 года немецкий специалист ушел из мюнхенской «Баварии». В АПЛ Тухель работал с «Челси» с января 2021 года по сентябрь 2022 года