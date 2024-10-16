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    • Официально: Тухель — новый главный тренер сборной Англии
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    Тухель ответил, будет ли при нем Кейн капитаном сборной Англии

    Футбол Сборная Англии Футбол Англии
    Новый главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил, останется ли капитаном национальной команды Гарри Кейн.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «Все знают, как я отношусь к Гарри. Мне пришлось сильно постараться, чтобы привести его в "Баварию". Он уже на пути к тому, чтобы стать легендой.

    Слишком рано принимать такие решения. Я хочу отдать дань уважения Ли Карсли и не вмешиваться в его работу», — приводит слова Тухеля Goal.

    Сегодня, 16 октября, Тухель стал главным тренером Англии. Он начнет работу на этом посту с 1 января 2025 года.

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    • В июне 2024 года немецкий специалист ушел из мюнхенской «Баварии». В АПЛ Тухель работал с «Челси» с января 2021 года по сентябрь 2022 года

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