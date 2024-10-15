Глава «Интер Майами»: МЛС разделилась на «до» и «после» Месси. Он изменил все

Сопредседательвысказался об аргентинском форварде команды

«МЛС разделилась на "до" и "после" Месси. Он изменил все. Игроки могут выступать за любую команду, но они выходят на поле, чтобы увидеть Месси. Он единственный, кого можно сравнить с Джорданом.

Когда Месси отправился в Париж, мы с владельцем разработали схему, гарантирующую, что по истечении двух лет контракта с "ПСЖ" следующим пунктом назначения станут США.

Если бы мы попытались конкурировать с другими клубами, победить было бы невозможно, потому что появился бы кто-то, у кого больше денег и богаче история. Я обратился в лигу и с помощью данных объяснил, что приход Месси изменит их жизнь. Я обратился в adidas, Fanatics и Apple», — цитирует Асенси Goal.