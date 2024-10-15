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    Агент: «Спартак» предлагал Кордобе больше 4 млн евро

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    Футбольный агент Тимур Гурцкая подтвердил, что «Спартак» заинтересован в приобретении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы.

    Джон Кордоба
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    Джон Кордоба

    Ранее сообщалось, что летом «Спартаком» не удалось согласовать с Кордобой условия контракта.

    «Переход в "Спартак" не сорвался. В защиту Олега Малышева: я видел цифры, которые предложил ему "Спартак". Это были астрономические цифры. Какие? Ну очень большие. Ты охренеешь сейчас!

    Больше 4 миллионов? Да.

    Они были готовы дать ему, сколько он хотел. Агент игрока подождал, подождал, подождал и вытащил все эти условия у "Спартака". "Спартак" подтвердил на бумаге все эти условия, но окружение Джона посчитало, что из тех 15 миллионов, которые заберет "Краснодар", условная пятерка — это то, что они могут получить себе, будучи свободными агентами. И поэтому они отложили все переговоры до зимы. То есть они получат еще очень большую комиссию.

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    • Поэтому "Спартак" сделал все, что мог. Они хотели купить Кордобу и были очень близки к этому. Но слава богу здесь хоть не Амарал участвовал, а непосредственно принимал участие Малышев», — сказал Гурцкая в эфире VK-канала «Это футбол, брат!».

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    Кордоба провел в текущем сезоне РПЛ семь матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

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