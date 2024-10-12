Испания — Дания: составы, коэффициенты, прогноз

Сборныеопубликовали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги наций.

Испания: Райя, Порро, Лапорт, Гримальдо, Вивиан, Субименди, Руис, Педри, Ямаль, Мората, Оярсабаль.

Дания: Шмейхель, Кристенсен, Вестергор, Нельссон, Кристиансен, Бах, Хёйбьерг, Эриксен, Юльманн, Дольберг, Грёнбек.

Матч между этими командами состоится сегодня, 12-го октября в 21:45 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 2-х туров группового этапа Лиги наций Испания занимает 2-е место в своей группе с 4 очками в активе. Дания — на 1-й позиции (6).