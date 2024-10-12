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    Испания — Дания. Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги наций Испания — Дания

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    Сборная Испании на своем поле сыграет против Дании в рамках 3-го тура Лиги наций. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    Испания

    Сборная Испании набрала 4 очка в 2-х первых турах Лиги наций, расположившись на втором месте в квартете. Действующие чемпионы Европы отстают от лидирующей Дании на два балла.

    В стартовом туре «красная фурия» не смогла обыграть в гостях сборную Сербии (0:0). Следующий матч испанцы провели на выезде против Швейцарии и одержали крупную победу со счетом 4:1, играя в меньшинстве с 20-й минуты.

    Дания

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    Сборная Дании возглавляет группу Лиги наций, в которой также находятся испанцы, сербы и швейцарцы. Футболисты датской сборной одержали две победы в двух матчах, не пропустив ни одного гола.

    В первом туре была одержала сухая победа над Швейцарией дома (2:0). Следующий матч датчане также играли на своем поле, обыграв в Копенгагене сборную Сербии — 2:0.

    Личные встречи

    Команды провели между собой 14 матчей. Сборная Испании одержала 12 побед, датчане оказались сильнее в одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч Испания — Дания с коэффициентом 2.00.

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