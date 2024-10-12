Испания
Дания
Испания
Турнирное положение: испанцы взяли неплохой старт в новом сезоне Лиги наций.
Главная команда Испании по итогам двух матчей набрала четыре очка и идет на второй строке в турнирной таблице.
Испания — Дания: коэффициенты букмекеров
Испанская «националка» смогла четыре раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь один.
Последние матчи: в первых турах Лиги наций «красная фурия» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).
До этого Испания выиграла Евро-2024. Сборная Испании добыла семь побед в семи матчах, победив Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1).
Прогнозы и ставки на Лигу наций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличном состоянии после победы на чемпионате Европу. Команду можно по праву назвать лучшей на континенте.
Сборная Испании является явным фаворитом своей группы Лиги наций и должна побеждать.
Дания
Турнирное положение: датчане феноменально стартовали в этом сезоне Лиги наций.
Главная команда Дании добыла две победы, набрала шесть очков и лидирует в турнирной таблице.
Датская «националка» забила четыре мяча, а свои ворота оставляет на замке.
Последние матчи: «алая гвардия» стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией, затем был триумф Дании в матче с Сербией (2:0).
На Евро-2024 «датский динамит» сыграл вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0), но вышел из группы. В плей-офф «11 друзей Ольсена» уступили Германии (0:2).
Не сыграют: все вызванные футболисты в сборную Дании готовы к игре.
Состояние команды: подопечные Мортена Вигхорста многих удивляют и сейчас показывают очень качественный футбол.
Думается, что именно Дания составит конкуренцию Испании за первое место в группе. Борьба у них должна идти до последнего.
Статистика для ставок
- Испания не проигрывает на протяжении 12 матчей
- Дания проиграла только 1 из последних 10 матчей
- в последней очной игре в 2008 году Испания разгромила Данию со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.80, успех Дании — в 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.08 соответственно.
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Прогноз: обе команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим, что они поразят ворота друг друга.
Ставка: обе забьют за 2.00
Прогноз: Испания хоть и сильнее соперника, но ей будет тяжело, поэтому поставим, что если Дания и проиграет, то сделает это минимально.
Ставка: победа Дании с форой+1 за 2.30