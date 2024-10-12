12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Испания и Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Испания

Турнирное положение: испанцы взяли неплохой старт в новом сезоне Лиги наций.

Главная команда Испании по итогам двух матчей набрала четыре очка и идет на второй строке в турнирной таблице.

Испанская «националка» смогла четыре раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь один.

Последние матчи: в первых турах Лиги наций «красная фурия» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).

До этого Испания выиграла Евро-2024. Сборная Испании добыла семь побед в семи матчах, победив Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1).

Прогнозы и ставки на Лигу наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличном состоянии после победы на чемпионате Европу. Команду можно по праву назвать лучшей на континенте.

Сборная Испании является явным фаворитом своей группы Лиги наций и должна побеждать.

Дания

Турнирное положение: датчане феноменально стартовали в этом сезоне Лиги наций.

Главная команда Дании добыла две победы, набрала шесть очков и лидирует в турнирной таблице.

Датская «националка» забила четыре мяча, а свои ворота оставляет на замке.

Последние матчи: «алая гвардия» стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией, затем был триумф Дании в матче с Сербией (2:0).

На Евро-2024 «датский динамит» сыграл вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0), но вышел из группы. В плей-офф «11 друзей Ольсена» уступили Германии (0:2).

Не сыграют: все вызванные футболисты в сборную Дании готовы к игре.

Состояние команды: подопечные Мортена Вигхорста многих удивляют и сейчас показывают очень качественный футбол.

Думается, что именно Дания составит конкуренцию Испании за первое место в группе. Борьба у них должна идти до последнего.

Статистика для ставок

Испания не проигрывает на протяжении 12 матчей

Дания проиграла только 1 из последних 10 матчей

в последней очной игре в 2008 году Испания разгромила Данию со счетом 3:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.80, успех Дании — в 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.08 соответственно.

Прогноз: обе команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим, что они поразят ворота друг друга.

Ставка: обе забьют за 2.00

Прогноз: Испания хоть и сильнее соперника, но ей будет тяжело, поэтому поставим, что если Дания и проиграет, то сделает это минимально.

Ставка: победа Дании с форой+1 за 2.30