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    Испания остановит Данию?!

    Испания — Дания: прогноз и ставка (коэффициент 2.00) на футбол. 12/10/2024 в 21:45

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    Прогноз и ставки на Испания — Дания
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    сборная Испании
    12 октября в матче третьего тура Лиги наций по футболу сыграют Испания и Дания. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Испания — Дания, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 12 Октября 2024 года

    Испания

  • Мадрид
    •  Испания 21:45 Дания

    Дания

  • Копенгаген
    •

    Испания

    Турнирное положение: испанцы взяли неплохой старт в новом сезоне Лиги наций.

    Главная команда Испании по итогам двух матчей набрала четыре очка и идет на второй строке в турнирной таблице.

    Испания — Дания: коэффициенты букмекеров

    Испанская «националка» смогла четыре раза поразить ворота соперника, а в свои пропустила лишь один.

    Последние матчи: в первых турах Лиги наций «красная фурия» разгромила Швейцарию (4:1) и сыграла вничью с Сербией (0:0).

    До этого Испания выиграла Евро-2024. Сборная Испании добыла семь побед в семи матчах, победив Хорватию (3:0), Италию (1:0), Албанию (1:0), Грузию (4:1), Германию (2:1), Францию (2:1) и Англию (2:1).

    Прогнозы и ставки на Лигу наций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: подопечные Луиса де ла Фуэнте находятся в отличном состоянии после победы на чемпионате Европу. Команду можно по праву назвать лучшей на континенте.

    Сборная Испании является явным фаворитом своей группы Лиги наций и должна побеждать.

    Дания

    Турнирное положение: датчане феноменально стартовали в этом сезоне Лиги наций.

    Главная команда Дании добыла две победы, набрала шесть очков и лидирует в турнирной таблице.

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    • Датская «националка» забила четыре мяча, а свои ворота оставляет на замке.

    Последние матчи: «алая гвардия» стартовала в Лиге наций с победы над Швейцарией, затем был триумф Дании в матче с Сербией (2:0).

    На Евро-2024 «датский динамит» сыграл вничью со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0), но вышел из группы. В плей-офф «11 друзей Ольсена» уступили Германии (0:2).

    Не сыграют: все вызванные футболисты в сборную Дании готовы к игре.

    Состояние команды: подопечные Мортена Вигхорста многих удивляют и сейчас показывают очень качественный футбол.

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    Думается, что именно Дания составит конкуренцию Испании за первое место в группе. Борьба у них должна идти до последнего.

    Статистика для ставок

    • Испания не проигрывает на протяжении 12 матчей

    • Дания проиграла только 1 из последних 10 матчей

    • в последней очной игре в 2008 году Испания разгромила Данию со счетом 3:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.40. Ничья — в 4.80, успех Дании — в 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 котируются такими коэффициентами — 1.75 и 2.08 соответственно.

    Прогноз: обе команды в последнее время любят забивать, поэтому поставим, что они поразят ворота друг друга.

    Ставка: обе забьют за 2.00

    Прогноз: Испания хоть и сильнее соперника, но ей будет тяжело, поэтому поставим, что если Дания и проиграет, то сделает это минимально.

    Ставка: победа Дании с форой+1 за 2.30

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    Испания — Дания: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.10.2024. Прогнозы на футбол. Испания остановит Данию?!
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