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    Осинькин останется тренером «Крыльев Советов»

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    Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин продолжит работу на своей должности.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    «Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды "Крылья Советов".

    Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в "Крыльях" опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа.

    После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат», — написал Федорищев в телеграм-канале.

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    Многие источники сообщали ранее, что Осинькин будет отправлен в отставку, а на его место заступит Сергей Игнашевич, который выступал в Самаре в бытность игроком.

    Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина может заменить Сергей Игнашевич.

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