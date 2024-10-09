Осинькин останется тренером «Крыльев Советов»

Игорь Осинькин Фото: globallookpress.com
«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды "Крылья Советов".
Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в "Крыльях" опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа.
После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат», — написал Федорищев в телеграм-канале.
Многие источники сообщали ранее, что Осинькин будет отправлен в отставку, а на его место заступит Сергей Игнашевич, который выступал в Самаре в бытность игроком.
Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина может заменить Сергей Игнашевич.