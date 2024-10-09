Осинькин останется тренером «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что наставник «Крыльев Советов»продолжит работу на своей должности.

«Провёл встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды "Крылья Советов".

Сразу сообщу — никаких кадровых перестановок. Сегодня в "Крыльях" опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа.

После завершения чемпионата вместе подведём итоги, оценим результат», — написал Федорищев в телеграм-канале.

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Многие источники сообщали ранее, что Осинькин будет отправлен в отставку, а на его место заступит Сергей Игнашевич, который выступал в Самаре в бытность игроком.

Ранее сообщалось, что Игоря Осинькина может заменить Сергей Игнашевич.