Пять игроков пропустят сбор национальной команды России

Сразу пять игроков сборной России не смогут принять участие в тренировочном сборной национальной команды.

Это вратарь «Спартака» Александр Максименко, голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, хавбек ЦСКА Иван Обляков и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

«Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунёв из-за перегрузочного состояния направлен в "Динамо" для полноценного восстановления.

Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ. У Руслана Литвинова после проведённого дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист "Спартака" отправлен в клуб для прохождения лечения», — сообщает официальный сайт РФС.

В настоящий момент сборная России не может найти соперника для матчей на октябрьском сборе.