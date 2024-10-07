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    Карим АдейемиТрансферный дайджест. 1 — 7 октября
  • 15:19
    • Пять игроков пропустят сбор национальной команды России
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    Пять игроков пропустят сбор национальной команды России

    Футбол Сборная России Футбол России
    Сразу пять игроков сборной России не смогут принять участие в тренировочном сборной национальной команды.

    Иван Обляков
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    Иван Обляков

    Это вратарь «Спартака» Александр Максименко, голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, хавбек ЦСКА Иван Обляков и полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов.

    «Александр Максименко прибыл в расположение сборной с травмой, которая не позволит принять участие в тренировках. Вратарь вернулся в клуб для прохождения лечения. Андрей Лунёв из-за перегрузочного состояния направлен в "Динамо" для полноценного восстановления.

    Константин Тюкавин и Иван Обляков пропустят сбор из-за ОРВИ. У Руслана Литвинова после проведённого дополнительного обследования выявлено микроповреждение. Футболист "Спартака" отправлен в клуб для прохождения лечения», — сообщает официальный сайт РФС.

    В настоящий момент сборная России не может найти соперника для матчей на октябрьском сборе.

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