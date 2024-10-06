«Ювентус» на своем поле сыграет с «Кальяри» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Ювентус»

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 6-ти матчах. На счету команды из Турина 3 победы и 3 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 3:0.

В середине этой недели «Ювентус» играл в гостях против «Лейпцига» в Лиге Чемпионов. Подопечные Тьяго Мотты остались в меньшинстве к середине первого тайма после удаления голкипера Ди Грегорио, однако это не помешало туринцам одержать волевую победу со счетом 3:2.

«Ювентус» по-прежнему не пропускает в Серии А. После трех нулевых ничьих подряд с «Ромой», «Эмполи» и «Наполи» туринцы в крайнем туре разгромили в гостях «Дженоа» (3:0).

«Кальяри»

«Кальяри» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после 6-ти туров. На счету команды 5 очков — победа, две ничьи и поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 4:10.

У «Кальяри» одна победа в четырех последних матчах Серии А. В крайнем туре подопечные Давида Николы прервали серию из трех поражений кряду, обыграв на выезде «Парму» (3:2). До этого «Кальяри» всухую уступил «Лечче» (0:1), «Наполи» (0:4) и «Эмполи» (0:2).

Личные встречи

В прошлом сезоне Серии А «Ювентус» дома обыграл соперника со счетом 2:1, а в Кальяри была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

Всего в 10-ти последних матчах на счету туринцев 8 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и один раз команды сыграли вничью.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри» с коэффициентом 2.25.