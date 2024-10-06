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    «Ювентус» — «Кальяри». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 7-го тура Серии А «Ювентус» — «Кальяри»

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    Душан Влахович
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    Душан Влахович
    «Ювентус» на своем поле сыграет с «Кальяри» в рамках 7-го тура чемпионата Италии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Ювентус»

    «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 12 очков в 6-ти матчах. На счету команды из Турина 3 победы и 3 ничьи с разницей забитых и пропущенных мячей 3:0.

    В середине этой недели «Ювентус» играл в гостях против «Лейпцига» в Лиге Чемпионов. Подопечные Тьяго Мотты остались в меньшинстве к середине первого тайма после удаления голкипера Ди Грегорио, однако это не помешало туринцам одержать волевую победу со счетом 3:2.

    «Ювентус» по-прежнему не пропускает в Серии А. После трех нулевых ничьих подряд с «Ромой», «Эмполи» и «Наполи» туринцы в крайнем туре разгромили в гостях «Дженоа» (3:0).

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    «Кальяри»

    «Кальяри» занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А после 6-ти туров. На счету команды 5 очков — победа, две ничьи и поражение. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 4:10.

    У «Кальяри» одна победа в четырех последних матчах Серии А. В крайнем туре подопечные Давида Николы прервали серию из трех поражений кряду, обыграв на выезде «Парму» (3:2). До этого «Кальяри» всухую уступил «Лечче» (0:1), «Наполи» (0:4) и «Эмполи» (0:2).

    Личные встречи

    В прошлом сезоне Серии А «Ювентус» дома обыграл соперника со счетом 2:1, а в Кальяри была зафиксирована результативная ничья — 2:2.

    Всего в 10-ти последних матчах на счету туринцев 8 побед, «Кальяри» оказался сильнее в одном случае и один раз команды сыграли вничью.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри» с коэффициентом 2.25.

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