6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Кальяри». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы выдали достаточно продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась 9 забитыми мячами.

Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Ювентус» учинил разгром «Дженоа» (3:0).

До того команда подписала мировую с «Наполи» (0:0). А вот в Лиге чемпионов «Старая Сеньора» переиграла крепкий «РБ Лейпциг» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

Не сыграют: Тимоти Веа — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Ювентус» явно будет бороться за Скудетто. Отставание от лидера нынче составляет всего один зачетный балл.

Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл 4 раза при одной ничьей.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в Серии А туринцы пока не пропустили ни одного мяча.

«Кальяри»

Турнирное положение: Сардинцы старт нынешнего чемпионата откровенно провалили. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

Причем «Кальяри» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 5 очков. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата сардинцы наконец-то победили. «Кальяри» нанес поражение «Парме» (2:1).

Зато в Кубке Италии команда пробилась в следующий раунд, обыграв «Кремонезе» (1:0). Вот только «Эмполи» команда уступила (0:2).

В 5 своих последних матчах «Кальяри» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 4 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: Маттео Прати — травмирован.

Состояние команды: Сардинцы только-только выбрались из опасной зоны. Правда, гандикап от нее измеряется лишь дополнительными показателями.

При этом «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Зато в двух своих последних матчах сардинцы победили.

Последние успехи явно улучшат настроение игрокам и тренерскому штабу. Да и потенциально команда вполне способна быть даже в десятке.

Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

Статистика для ставок

«Кальяри» в среднем забивает реже гола за матч

Туринцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате

«Кальяри» выиграл в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.82.

Прогноз: «Ювентус» несется в лидеры чемпионата, и явно будет максимально активно атаковать.

Сардинцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Ставка: Обе забьют за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.20