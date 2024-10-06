Ювентус
Кальяри
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы выдали достаточно продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась 9 забитыми мячами.
Ювентус — Кальяри: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Ювентус» учинил разгром «Дженоа» (3:0).
До того команда подписала мировую с «Наполи» (0:0). А вот в Лиге чемпионов «Старая Сеньора» переиграла крепкий «РБ Лейпциг» (3:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.
Не сыграют: Тимоти Веа — травмирован.
Состояние команды: «Ювентус» явно будет бороться за Скудетто. Отставание от лидера нынче составляет всего один зачетный балл.
Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл 4 раза при одной ничьей.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в Серии А туринцы пока не пропустили ни одного мяча.
«Кальяри»
Турнирное положение: Сардинцы старт нынешнего чемпионата откровенно провалили. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
Причем «Кальяри» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 5 очков. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата сардинцы наконец-то победили. «Кальяри» нанес поражение «Парме» (2:1).
Зато в Кубке Италии команда пробилась в следующий раунд, обыграв «Кремонезе» (1:0). Вот только «Эмполи» команда уступила (0:2).
В 5 своих последних матчах «Кальяри» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 4 мяча при 9 пропущенных.
Не сыграют: Маттео Прати — травмирован.
Состояние команды: Сардинцы только-только выбрались из опасной зоны. Правда, гандикап от нее измеряется лишь дополнительными показателями.
При этом «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Зато в двух своих последних матчах сардинцы победили.
Последние успехи явно улучшат настроение игрокам и тренерскому штабу. Да и потенциально команда вполне способна быть даже в десятке.
Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они явно поищут на контратаках.
Статистика для ставок
- «Кальяри» в среднем забивает реже гола за матч
- Туринцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате
- «Кальяри» выиграл в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.82.
- 2.30Спартак — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.35Кристал Пэлас — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.80Манчестер Сити — Фулхэм: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
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Прогноз: «Ювентус» несется в лидеры чемпионата, и явно будет максимально активно атаковать.
Сардинцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Обе забьют за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20