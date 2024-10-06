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    «Ювентус» — «Кальяри». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Серия А, 6 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Кальяри»
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    Душан Влахович
    6 октября в 7-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Кальяри». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ювентус» — «Кальяри», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2024 года

    Ювентус

  • Турин
    •  Ювентус 13:30 Кальяри

    Кальяри

  • Кальяри
    •

    «Ювентус»

    Турнирное положение: Туринцы выдали достаточно продуктивный старт в чемпионате. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ювентус» относительно скромно выглядит в атаке. В 6 матчах чемпионата команда отличилась 9 забитыми мячами.

    Ювентус — Кальяри: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре команда сумела победить. «Ювентус» учинил разгром «Дженоа» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «Наполи» (0:0). А вот в Лиге чемпионов «Старая Сеньора» переиграла крепкий «РБ Лейпциг» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ювентус» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 3 пропущенных.

    Не сыграют: Тимоти Веа — травмирован.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Ювентус» явно будет бороться за Скудетто. Отставание от лидера нынче составляет всего один зачетный балл.

    Матчи против «Кальяри» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Ювентус» выиграл 4 раза при одной ничьей.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут максимально активны в атаке. Да и в Серии А туринцы пока не пропустили ни одного мяча.

    «Кальяри»

    Турнирное положение: Сардинцы старт нынешнего чемпионата откровенно провалили. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кальяри» в 6 матчах чемпионата набрал лишь 5 очков. А вот забила команда всего лишь 4 мяча в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата сардинцы наконец-то победили. «Кальяри» нанес поражение «Парме» (2:1).

    Зато в Кубке Италии команда пробилась в следующий раунд, обыграв «Кремонезе» (1:0). Вот только «Эмполи» команда уступила (0:2).

    В 5 своих последних матчах «Кальяри» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды настреляли всего 4 мяча при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Маттео Прати — травмирован.

    Состояние команды: Сардинцы только-только выбрались из опасной зоны. Правда, гандикап от нее измеряется лишь дополнительными показателями.

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    При этом «Кальяри» в среднем пропускает почти 2 гола за матч. Зато в двух своих последних матчах сардинцы победили.

    Последние успехи явно улучшат настроение игрокам и тренерскому штабу. Да и потенциально команда вполне способна быть даже в десятке.

    Нет сомнений, что номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они явно поищут на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Кальяри» в среднем забивает реже гола за матч

    • Туринцы еще не пропускали в нынешнем чемпионате

    • «Кальяри» выиграл в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ювентус» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.82.

    Прогноз: «Ювентус» несется в лидеры чемпионата, и явно будет максимально активно атаковать.

    Сардинцы в последних матчах явно прибавили, и наверняка не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Ставка: Обе забьют за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

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    «Ювентус» — «Кальяри»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 06.10.2024. Прогнозы на футбол. Забивать будут все!
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