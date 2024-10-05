Ташуев: У нас пока нет наконечника атаки, и это огромная проблема «Ахмата»

Главный тренердал комментарий по поводу матча против(0:2).

«Обескураживающих историй не бывает. Обескураживающими могут быть факты. И по факту, первый мяч мы пропустили после того, как сами организовали сопернику атаку. Были нестандартные действия нашего хавбека, который решил перевести мяч на правый фланг и дал "Рубину" возможность атаковать. Плюс еще плохо сработали в отборе мяча. Это ошибки, которые нас преследует весь период, что я работаю в "Ахмате". Команда играет, а потом одна ошибочка, другая… Команда пока не сбита, ищем ротацию, пытаемся прибавить в атакующих действиях. У нас сейчас нет Кардосо, в атаке играют непрофильные нападающие, которые больше в оттяжке. У нас пока нет наконечника атаки, и это огромная проблема "Ахмата".

Во втором тайме вроде наладили игру, стали больше владеть мячом и создавать моментов, но, к сожалению, последнего хода перед голом нам не хватало. Возможно, нам не хватило такого давления в атаке, которое, например, создает Даку. У нас все было больше на владении, были прострелы и мяч метался по штрафной площади, но пробить не было возможности. Не хватило игроков, которые были нацелены на завершение.

У меня есть понимание, что нужно делать. Будем работать. Нам надо исправлять ситуацию, у нас нет вариантов.

У нас было мало давления и ударов. Били со средней дистанции, удары были неподготовленные, которые мы даже не тренируем. Неправильными действиями мы просто отдавали мяч сопернику. Игра была неудовлетворительной в плане завершения», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).