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    Даку выйдет в стартовом составе «Рубина» на матч РПЛ с «Ахматом»

    «Рубин» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, прогноз

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    «Рубин» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»
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    Мирлинд Даку — игрок «Рубина»

    «Рубин»: Ставер, Кубатов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

    «Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Ковачев, Камило, Самородов.

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  • Прогнозы экспертов на центральные матчи 11-го тура чемпионата России по футболу
  • 03/10/2024

    • Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

    После 10-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).

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