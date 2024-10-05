«Рубин» — «Ахмат»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

«Рубин»: Ставер, Кубатов, Грицаенко, Рожков, Тесленко, Вуячич, Зотов, Иву, Вада, Чумич, Даку.

«Ахмат»: Шелия, Жиров, Адамов, Тодорович, Гандри, Уткин, Силва, Садулаев, Ковачев, Камило, Самородов.

Матч между этими командами состоится сегодня, 5-го октября в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 10-и туров в российской Премьер-лиге «Рубин» занимает 7-е место в таблице с 12-ю очками в активе. «Ахмат» — на последней 16-й позиции (6).