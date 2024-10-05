Рубин
Ахмат
«Рубин»
Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 12 очками, несмотря на не самую яркую игру в нынешнем сезоне.
Последние матчи: в 10-м туре команда Рашида Рахимова сыграла невзрачную ничью против «Факела» (0:0). Оба соперника играли в очень закрытый футбол и почти не имели шансов забить.
Рубин — Ахмат: коэффициенты букмекеров
Позже они еще раз встретились в Кубке России, и тогда победа досталась «Факелу» (0:1), а ранее была ничья в чемпионате с ЦСКА 1:1.
Не сыграют: травмированы Рожков и Юкич.
Состояние команды: в последнее время «Рубин» забуксовал и очень давно не одерживал победы в чемпионате. Безвыигрышная серия казанцев в РПЛ составляет уже пять игр, они стали очень мало забивать. Форма лидера атаки Даку оставляет желать лучшего, но при этом игровой почерк команды остался прежним, не хватает только конкретики в атаке.
«Ахмат»
Турнирное положение: подопечные Сергея Ташуева продолжают находиться в зоне вылета в таблице РПЛ с 6 очками.
Последние матчи: в 10-м туре «Ахмат» уступил с разгромным счетом ЦСКА (0:3). Преимущество армейцев было подавляющим, еще в первом тайме они забили два мяча и спокойно довели матч до победы после перерыва.
В Кубке России «Ахмат» неожиданно дома разгромил «Краснодар» (3:0), в РПЛ ранее была ничья с «Крыльями Советов» (1:1).
Не сыграют: травмы у Бериши, Богосоваца и Кардозо.
Состояние команды: в каждом своем интервью Ташуев подчеркивает, что игра команды пока очень рваная, так как идет перестройка на другую тактическую схему и более атакующую манеру игры. Тем не менее, сейчас «Ахмат» стал гораздо больше забивать и его футбол стал гораздо более привлекательным.
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне матч в Казани завершился победой «Рубина» (2:1)
- Матч в Грозном закончился поражением «Ахмата» (0:1)
- В позапрошлом сезоне «Рубин» выиграл в гостях 2:1, а матч на своем поле завершил вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 2,26, а на «Ахмата» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.
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- 2.60Реал Мадрид — Вильярреал: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: на своем поле «Рубин» играет более агрессивно и найдет способ вскрыть оборону соперника. «Ахмату» надо набирать очки и выползать из зоны вылета, он будет отсиживаться в обороне.
Ставка: обе забьют за 1,98.
Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.
Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,70.