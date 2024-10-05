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    Матч должен получиться результативным

    «Рубин» — «Ахмат». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат России 5 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ахмат»
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    Александр Зотов — мозг «Рубина»
    5 октября в 11-м туре чемпионата по футболу сыграют «Рубин» и «Ахмат». Начало встречи — 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 05 Октября 2024 года

    Рубин

  • Казань
    •  Рубин 19:00 Ахмат

    Ахмат

  • Грозный
    •

    «Рубин»

    Турнирное положение: сейчас «Рубин» идет на седьмом месте в таблице РПЛ с 12 очками, несмотря на не самую яркую игру в нынешнем сезоне.

    Последние матчи: в 10-м туре команда Рашида Рахимова сыграла невзрачную ничью против «Факела» (0:0). Оба соперника играли в очень закрытый футбол и почти не имели шансов забить.

    Рубин — Ахмат: коэффициенты букмекеров

    Позже они еще раз встретились в Кубке России, и тогда победа досталась «Факелу» (0:1), а ранее была ничья в чемпионате с ЦСКА 1:1.

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    • Не сыграют: травмированы Рожков и Юкич.

    Состояние команды: в последнее время «Рубин» забуксовал и очень давно не одерживал победы в чемпионате. Безвыигрышная серия казанцев в РПЛ составляет уже пять игр, они стали очень мало забивать. Форма лидера атаки Даку оставляет желать лучшего, но при этом игровой почерк команды остался прежним, не хватает только конкретики в атаке.

    «Ахмат»

    Турнирное положение: подопечные Сергея Ташуева продолжают находиться в зоне вылета в таблице РПЛ с 6 очками.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в 10-м туре «Ахмат» уступил с разгромным счетом ЦСКА (0:3). Преимущество армейцев было подавляющим, еще в первом тайме они забили два мяча и спокойно довели матч до победы после перерыва.

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    В Кубке России «Ахмат» неожиданно дома разгромил «Краснодар» (3:0), в РПЛ ранее была ничья с «Крыльями Советов» (1:1).

    Не сыграют: травмы у Бериши, Богосоваца и Кардозо.

    Состояние команды: в каждом своем интервью Ташуев подчеркивает, что игра команды пока очень рваная, так как идет перестройка на другую тактическую схему и более атакующую манеру игры. Тем не менее, сейчас «Ахмат» стал гораздо больше забивать и его футбол стал гораздо более привлекательным.

    Статистика для ставок

    • В прошлом сезоне матч в Казани завершился победой «Рубина» (2:1)

    • Матч в Грозном закончился поражением «Ахмата» (0:1)

    • В позапрошлом сезоне «Рубин» выиграл в гостях 2:1, а матч на своем поле завершил вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Рубина» дают 2,26, а на «Ахмата» — 3,60, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,70, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,28.

    Прогноз: на своем поле «Рубин» играет более агрессивно и найдет способ вскрыть оборону соперника. «Ахмату» надо набирать очки и выползать из зоны вылета, он будет отсиживаться в обороне.

    Ставка: обе забьют за 1,98.

    Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

    Ставка: обе забьют плюс тотал больше 2,5 за 2,70.

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    «Рубин» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 05.10.2024. Прогнозы на футбол. Матч должен получиться результативным
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