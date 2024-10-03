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    «Порту» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча Лиги Европы «Порту» — «Манчестер Юнайтед»

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Порту» и «Манчестер Юнайтед» сыграют между собой в матче 2-го тура общего этапа Лиги Европы. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, присоединяйтесь!

    До матча

    «Порту»

    Соперниками «Порту» на общем этапе Лиги Европы стали «Буде-Глимт», «Манчестер Юнайтед», «Хоффенхайм», «Лацио», «Андерлехт», «Мидтьюлланд», «Олимпиакос» и «Маккаби». В первом туре португальский клуб играл в Норвегии против «Буде-Глимт» и уступил сопернику со счетом 2:3.

    После матча в Лиге Европы «Порту» дома разгромил «Ароку» (4:0) в очередном туре чемпионата Португалии. Эта победа стала для «драконов» третьей подряд в Примейре. В 7-ми матчах «Порту» заработал 18 очков и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице.

    «Манчестер Юнайтед»

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    В результате жеребьевки общего этапа Лиги Европы в соперники «Манчестер Юнайтед» выпали такие команды, как «Твенте», «Порту», «Фенербахче», ПАОК, «Буде-Глимт», «Виктория», «Рейнджерс» и ФКСБ. В первом туре «красные дьяволы» дома разошлись миром с «Твенте» — 1:1.

    В прошлом туре АПЛ команда под руководством Эрик тен Хага потерпела крупное поражение от «Тоттенхэма» на своём поле (0:3). Таким образом «Манчестер Юнайтед» не смог забить во втором матче чемпионата кряду после ничейного результата с «Кристал Пэлас» (0:0). В 6-ти матчах АПЛ манкунианцы набрали 7 очков и на данный момент занимают лишь 13-е место в турнирной таблице.

    Личные встречи

    Команды встречались между собой 7 раз. «Манчестер Юнайтед» одержал 3 победы, «Порту» оказался сильнее в одном случае и трижды была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 3.45.

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