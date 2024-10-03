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    В Португалии ждем много голов

    «Порту» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 3.45) и прогноз на футбол, Лига Европы, 3 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Манчестер Юнайтед»
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    Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»)
    3 октября во 2-м туре основного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Порту» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Этап лиги 03 Октября 2024 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: португальский коллектив стартовал в Лиге Европы с поражения и без очков идет на 25-м месте в турнирной таблице.

    В чемпионате Португалии команда из одноименного города набрала 18 очков и идет второй в турнирной таблице.

    Порту — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    «Портистас» смогли 16 раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «драконы» разгромили «Ароку» (4:0), а до этого переиграли «Виторию» (3:0) и «Фаренсе» (2:1).

    Перед этим же коллектив из Порту уступил «Спортингу» (0:2).

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Также среди этих матчей «сине-белые» проиграли «Буде-Глимту» (2:3) в Лиге Европы.

    Не сыграют: травмированы в стане португальского гранда Иван Маркано и Фабиу Виейра.

    Состояние команды: подопечные Витора Бруну взяли достаточно неплохой старт в местном чемпионате, а вот в Лиге Европы он оставляет желать лучшего.

    Думается, что «Порту» точно будет бороться за чемпионство в португальской лиге и постарается забраться как можно дальше в Лиге Европы.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «красные дьяволы» начали свой путь в Лиге Европы с ничьей, набрал один балл и идут 20-ми в турнирной таблице.

    А вот в чемпионате Англии манкунианцы набрали лишь семь очков и занимают 13-ю строчку.

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    • Манчестерский коллектив забил лишь пять мячей, а в свои пропустил целых восемь.

    Последние матчи: в прошлом туре манчестерцы крупно проиграли «Тоттенхэму» (0:3), а до этого сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).

    Также команда из Манчестера поделила очки с «Твенте» (1:1) в Лиге Европы.

    А вот перед этим подопечные Эрика тен Хага разбили «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги.

    Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Тирелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро.

    Состояние команды: безусловно, от «Манчестер Юнайтед» всегда ждут высоких результатов, но в последнее время их нет.

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    Уже можно с уверенностью говорить, что «МЮ» будет крайне сложно побороться за чемпионский титул, как и за все остальные трофеи, а будущее тен Хага в команде висит на волоске.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 3 матчей

    • «Порту» проиграл только 2 матча в этом сезоне

    • В последнем очном матче «Манчестер Юнайтед» в 2009 году обыграл «Португ» со счетом 1:0

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.55, победа «Порту» — 2.80, ничья — 3.45.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.

    Прогноз: по сути, между собой встречаются примерно равные команды, поэтому матч вполне может завершиться вничью.

    Ставка: ничья за 3.45.

    Прогноз: команды могут выдать яркий матч, поскольку оборона у обоих оставляет желать лучшего.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.30.

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    «Порту» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (3.45), статистика, коэффициенты матча 03.10.2024. Прогнозы на футбол. В Португалии ждем много голов
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