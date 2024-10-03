Порту
Манчестер Юнайтед
«Порту»
Турнирное положение: португальский коллектив стартовал в Лиге Европы с поражения и без очков идет на 25-м месте в турнирной таблице.
В чемпионате Португалии команда из одноименного города набрала 18 очков и идет второй в турнирной таблице.
Порту — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
«Портистас» смогли 16 раз поразить ворота соперника и трижды пропустили в свои.
Последние матчи: в прошлом туре «драконы» разгромили «Ароку» (4:0), а до этого переиграли «Виторию» (3:0) и «Фаренсе» (2:1).
Перед этим же коллектив из Порту уступил «Спортингу» (0:2).
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Также среди этих матчей «сине-белые» проиграли «Буде-Глимту» (2:3) в Лиге Европы.
Не сыграют: травмированы в стане португальского гранда Иван Маркано и Фабиу Виейра.
Состояние команды: подопечные Витора Бруну взяли достаточно неплохой старт в местном чемпионате, а вот в Лиге Европы он оставляет желать лучшего.
Думается, что «Порту» точно будет бороться за чемпионство в португальской лиге и постарается забраться как можно дальше в Лиге Европы.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «красные дьяволы» начали свой путь в Лиге Европы с ничьей, набрал один балл и идут 20-ми в турнирной таблице.
А вот в чемпионате Англии манкунианцы набрали лишь семь очков и занимают 13-ю строчку.
Манчестерский коллектив забил лишь пять мячей, а в свои пропустил целых восемь.
Последние матчи: в прошлом туре манчестерцы крупно проиграли «Тоттенхэму» (0:3), а до этого сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (0:0).
Также команда из Манчестера поделила очки с «Твенте» (1:1) в Лиге Европы.
А вот перед этим подопечные Эрика тен Хага разбили «Барнсли» (7:0) в Кубке лиги.
Не сыграют: в лазарете находятся Виктор Линделеф, Гарри Магуайр, Тирелл Маласия, Люк Шоу и Лени Йоро.
Состояние команды: безусловно, от «Манчестер Юнайтед» всегда ждут высоких результатов, но в последнее время их нет.
Уже можно с уверенностью говорить, что «МЮ» будет крайне сложно побороться за чемпионский титул, как и за все остальные трофеи, а будущее тен Хага в команде висит на волоске.
Статистика для ставок
- «Манчестер Юнайтед» не может выиграть на протяжении 3 матчей
- «Порту» проиграл только 2 матча в этом сезоне
- В последнем очном матче «Манчестер Юнайтед» в 2009 году обыграл «Португ» со счетом 1:0
Прогноз и ставки
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.55, победа «Порту» — 2.80, ничья — 3.45.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.80 и 2.03 соответственно.
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Прогноз: по сути, между собой встречаются примерно равные команды, поэтому матч вполне может завершиться вничью.
Ставка: ничья за 3.45.
Прогноз: команды могут выдать яркий матч, поскольку оборона у обоих оставляет желать лучшего.
Ставка: тотал больше 3 за 2.30.