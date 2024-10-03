ФИФА сделала дополнительное трансферное окно

утвердилдля ассоциаций‑членов ФИФА, участвующих в клубном чемпионате мира.

Такая информация появилась на официальном сайте организации.

Данное решение было принято, сегодня, 3 октября, в Цюрихе, на очередном заседании ФИФА.

Окно может быть открыто с 1 по 10 июня 2025 года. Но решение о его открытии, остается на усмотрение каждой соответствующей ассоциации‑члена ФИФА.

«Клубный чемпионат мира 2025 года положит начало новой эре клубного футбола во всем мире. Лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов.

Этот регламент обеспечит наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба‑участника и лучшие игроки мира могли блистать на самом высоком уровне», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля в США.