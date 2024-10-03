ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович11-й тур РПЛ. Колыванов верит в «Спартак» и «Динамо», Андронов ставит на две ничьи
  • 18:58
    • «Локомотив» «перестрелял» «Авангард» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    ФИФА сделала дополнительное трансферное окно

    Футбол ФИФА Клубный чемпионат мира
    Совет Международной федерации футбола (ФИФА) утвердил дополнительное трансферное окно для ассоциаций‑членов ФИФА, участвующих в клубном чемпионате мира.

    Джанни Инфантино
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанни Инфантино

    Такая информация появилась на официальном сайте организации.

    Данное решение было принято, сегодня, 3 октября, в Цюрихе, на очередном заседании ФИФА.

    Окно может быть открыто с 1 по 10 июня 2025 года. Но решение о его открытии, остается на усмотрение каждой соответствующей ассоциации‑члена ФИФА.

  • Клубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего
  • Кажется, всё идет к тому, что запланированный на 2025 год клубный чемпионат мира придется отменить
  • 28/09/2024

    • «Клубный чемпионат мира 2025 года положит начало новой эре клубного футбола во всем мире. Лучшие команды будут соревноваться за звание официальных чемпионов мира среди клубов.

    Этот регламент обеспечит наилучшие условия для того, чтобы все 32 клуба‑участника и лучшие игроки мира могли блистать на самом высоком уровне», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

    Клубный чемпионат мира 2025 года пройдет с 15 июня по 13 июля в США.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Португалии ждем много голов
  • «Порту» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
  • «Челси» наберёт первые три очка в Лиге конференций?
  • «Челси» — «Гент». Прогноз и ставки
  • 2.04
    •
  • «Волки» сразу загрызут шведов
  • «Эльфсборг» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.53
  • Экспресс дня 3 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  3.45
  • Прогноз на матч Порту — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Челси — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Эльфсборг — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Наполи — Комо
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Леганес — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  3.57
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сейбот-Уайлд — Медведев
  • Теннис
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры