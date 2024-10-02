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    Джикия включен в стартовый состав «Химок» на матч с «Ростовом»

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    Сегодня, 2 октября, в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграют «Химки» и «Ростов».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Команды рассудит арбитр Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.

    Стартовые составы команд:

    «Химки»:Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Наваррете, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.

    «Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.

    Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» доступен по ссылке.

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    «Ростов» идет вторым в таблице группы В. Клуб набрал 9 очков в четырех встречах. «Химки» (3) располагаются на 3-м месте.

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