Джикия включен в стартовый состав «Химок» на матч с «Ростовом»

Георгий Джикия Фото: globallookpress.com
Команды рассудит арбитр Евгений Буланов из Саранска. Стартовый свисток прозвучит в 16:15 мск.
Стартовые составы команд:
«Химки»:Обухов, Луна, Степанов, Джикия, Анджелкович, Наваррете, Магомедов, Абдуллахи, Корредера, Панченко, Садыгов.
«Ростов»: Ятимов, Мелёхин, Чернов, Осипенко, Лангович, Щетинин, Кучаев, Байрамян, Шанталий, Азнауров, Шамонин.
Прогноз на матч «Химки» — «Ростов» доступен по ссылке.
«Ростов» идет вторым в таблице группы В. Клуб набрал 9 очков в четырех встречах. «Химки» (3) располагаются на 3-м месте.