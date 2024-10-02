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    Сумеет ли «Ростов» переиграть химчан?

    Химки — Ростов: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.08. 02/10/2024 в 16:15

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    2 октября в 5-м туре группового этапа Кубка России по футболу сыграют «Химки» и «Ростов». Начало игры — в 16:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Химки» — «Ростов», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа B 02 Октября 2024 года

    Химки

  • Московская область
    •  Химки 16:15 Ростов

    Ростов

  • Ростов-на-Дону
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    «Химки»

    Турнирное положение: Химчане нынче борются за сохранение прописки в РПЛ. На текущий момент команда осела на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Химки» в 10 поединках чемпионата забили 9 мячей. А вот пропускает команда многовато — 16 мячей.

    Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре химчане снова не сумели победить. «Химки» подписали мировую с «Крыльями Советов» (0:0).

    До того команда не сумела одолеть «Оренбург» (0:0). Да и в кубковом поединке с «Локомотивом» химчане провалились (1:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Химки» набрали лишь 3 очка. Да и сверхзадач в Кубке перед командой не стоит.

    Поединки с ростовчанами для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Химки» проиграли 4 раза при одном паритете.

    Очевидно, что химчане постараются хотя бы не уступить ростовчанам. Вот только в 2 своих последних поединках подмосковный клуб не забивал.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках чемпионата. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 8 месте турнирной таблицы.

    Причем «Ростов» привычно неуверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота 17 мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Валерия Карпина потерпела досадную неудачу. Ростовчане уступили «Акрону» (0:2).

    До того команда не сумела переиграть махачкалинцев (0:0). Зато встреча с «Оренбургом» принесла победный результат (3:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Ростовчане никому за здорово живешь очков не отдают. Вот только в 2 своих последних матчах подопечные Карпина не забивали.

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    При этом ростовчане явно пободаются и в Кубке России. В своей группе команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    В четырех турах группового этапа Кубка «Ростов» пропустил всего 3 мяча. А вот средняя результативность не доходит до 2 голов за матч — 7 результативных выстрелов.

    И уж точно «Ростов» будет действовать максимально активно. Карпин уж точно проведет ротацию, да и резервисты у гостей достаточно квалифицированные.

    Статистика для ставок

    • «Ростов» в среднем забивает чуть чаще гола за матч

    • «Химки» в 10 матчах РПЛ пропустили 16 мячей

    • Обе команды не забивали в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.92.

    Прогноз: «Ростов» ныне явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    «Химки» больше озабочены сохранением прописки в элите, так что вряд ли будут надрываться в Кубке.

    Ставка: Победа «Ростова» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.06

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    «Химки» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.10.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Ростов» переиграть химчан?
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