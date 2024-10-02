Химки
Ростов
«Химки»
Турнирное положение: Химчане нынче борются за сохранение прописки в РПЛ. На текущий момент команда осела на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Химки» в 10 поединках чемпионата забили 9 мячей. А вот пропускает команда многовато — 16 мячей.
Химки — Ростов: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре химчане снова не сумели победить. «Химки» подписали мировую с «Крыльями Советов» (0:0).
До того команда не сумела одолеть «Оренбург» (0:0). Да и в кубковом поединке с «Локомотивом» химчане провалились (1:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Химки» добыл 1 победу. В этих поединках игроки команды забили 3 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: в 4 кубковых матчах «Химки» набрали лишь 3 очка. Да и сверхзадач в Кубке перед командой не стоит.
Поединки с ростовчанами для команды исторически складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Химки» проиграли 4 раза при одном паритете.
Очевидно, что химчане постараются хотя бы не уступить ростовчанам. Вот только в 2 своих последних поединках подмосковный клуб не забивал.
«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане привычно ходят в середняках чемпионата. При этом по итогам первых 10 туров чемпионата команда находится на 8 месте турнирной таблицы.
Причем «Ростов» привычно неуверенно действует в обороне. В 10 матчах РПЛ команда пропустила в свои ворота 17 мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда Валерия Карпина потерпела досадную неудачу. Ростовчане уступили «Акрону» (0:2).
До того команда не сумела переиграть махачкалинцев (0:0). Зато встреча с «Оренбургом» принесла победный результат (3:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ростов» добыл 2 виктории. В этих матчах игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане никому за здорово живешь очков не отдают. Вот только в 2 своих последних матчах подопечные Карпина не забивали.
При этом ростовчане явно пободаются и в Кубке России. В своей группе команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
В четырех турах группового этапа Кубка «Ростов» пропустил всего 3 мяча. А вот средняя результативность не доходит до 2 голов за матч — 7 результативных выстрелов.
И уж точно «Ростов» будет действовать максимально активно. Карпин уж точно проведет ротацию, да и резервисты у гостей достаточно квалифицированные.
Статистика для ставок
- «Ростов» в среднем забивает чуть чаще гола за матч
- «Химки» в 10 матчах РПЛ пропустили 16 мячей
- Обе команды не забивали в 2 своих последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 3.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.92 и 1.92.
- 2.25Арсенал — ПСЖ: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.05Барселона — Янг Бойз: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.35Слован — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Ростов» ныне явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
«Химки» больше озабочены сохранением прописки в элите, так что вряд ли будут надрываться в Кубке.
Ставка: Победа «Ростова» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих настреляют более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.06