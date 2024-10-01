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    Дубль Пиняева принес «Локомотиву» победу в матче с «Оренбургом»

    «Локомотив» — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче пятого тура группового этапа Кубка России «Локомотив» в родных стенах переиграл «Оренбург» со счетом 2:1.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    На дубль Сергея Пиняева гости смогли ответить только точным ударом Саида Сахархизана.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа B
    Локомотив — Оренбург 2:1
    Голы: 1:0 Сергей Пиняев (9'), 2:0 Сергей Пиняев (56'), 2:1 Saharkhizan S. (66') Локомотив: Антон Митрюшкин, Максим Ненахов, Егор Погостнов, Ньямси Жерзино, Наир Тикнизян, Эдгар Севикян, Артём Тимофеев, Сергей Пиняев, Никита Салтыков, Владислав Сарвели, Тимур Сулейманов Оренбург: Георгий Зотов, Данила Прохин, Данила Хотулёв, Дмитрий Рыбчинский, Томас Муро, Ярослав Михайлов, Степан Оганесян, Эмирджан Гюрлюк, Moskvichev B., Karatas K., Baranovsky A. Предупреждения: Наир Тикнизян (12'), Степан Оганесян (46'), Иван Башич (89')

    «Локомотив» с 15 очками лидирует в группе B и уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Оренбург» замыкает квартет.

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