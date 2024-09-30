«Ротор» — «Алания»: счет матча 0:0, обзор

на своем поле сыграл вничью с(0:0) в матче 12-го тура российской Первой лиги.

За весь матч хозяева нанесли 5 ударов в створ ворот и совершили 4 штрафных. «Алания» только однажды угрожала воротам соперника и подала 1 угловой.

Футбол. Россия. Первая лига Ротор — Алания 0:0 Ротор: Заурбек Плиев, Андрей Семёнов, Алексей Шумских, Михаил Мальцев, Никита Плотников, Averkiev V., Ageev M., Kasimov T., Morozov V., Shvetsov M., Tyurin V. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Илья Москаленчик, Константин Плиев, Азамат Засеев, Нури Абдоков, Давид Кобесов, Сергей Макаров, Nafikov V. Предупреждения: Алексей Шумских (76'), Андрей Семёнов (89'), Аллон Бутаев (90+1'), Prishchepa D. (90+2'), Евгений Болотов (90+2')

После этого матча «Ротор» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 14 очками в активе. «Алания» — на 16-й позиции (10).