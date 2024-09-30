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    Абаскаль: Работа в «Спартаке» приносит больше стресса, чем где-либо ещё в мире

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    Бывший главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о стрессе во время работы в стане «красно-белых».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Где уровень стресса для тренера выше: в Испании или России? В России это приносит больше стресса, чем где-либо ещё в мире.

    Кто меня пригласил в "Спартак"? Я был в Базеле, в Швейцарии, и поступило предложение от Луки Каттани, который на тот момент работал спортивным директором "Спартака". Я встретился с Лукой, он следил за моей работой. Мне очень понравились его идеи, а особенно идея о том, чтобы костяк "Спартака" снова стал русским. Это меня сильно мотивировало. За два года произошло много всего. Один год в "Спартаке" идёт за пять лет. Работа там — большая ответственность.

    Матч в "Спартаке", которым я горжусь? Один матч выбирать не буду — было много хороших матчей. Но есть одна игра, которую буду помнить всю жизнь, потому что я такой человек, что когда иду в какое-то место, мне нравится его чувствовать, ощущать. Назову тот матч, в котором мы вышли с одиннадцатью российскими игроками и выиграли дерби на поле "Локомотива". Действительно, это был особенный матч», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

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    • Напомним, что в апреле этого года «Спартак» расторг контракт с Абаскалем. После этого испанец возглавил «Гранаду», которая вылетела из испанской Примеры.

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